Артур Копча

Здравствуй, я Артур, веб дизайнер с опытом 2-ух лет

Если вам нужно быстро, и самое главное качественно сделать сайт, то я готов взяться за проект

Мне всего лишь 16, но я уже работаю на компанию MovenAir, прошел собеседование в котором участвовало 16 человек. Закончил проект от компании на 56 страниц с двумя адаптациями, он на НДА. Также недавно сделали сайт за два дня, с версткой и отрисовкой дизайном, это был одностраничный лендинг, с адаптациями под планшет и телефон. Свое портфолио опубликовал на бихансе

Вот он кстати - https://www.behance.net/svxpbkeezu273f

Если я не могу вам помочь, то удачного поиска исполнителя)