Артур Копча
Здравствуй, я Артур, веб дизайнер с опытом 2-ух лет
Если вам нужно быстро, и самое главное качественно сделать сайт, то я готов взяться за проект
Мне всего лишь 16, но я уже работаю на компанию MovenAir, прошел собеседование в котором участвовало 16 человек. Закончил проект от компании на 56 страниц с двумя адаптациями, он на НДА. Также недавно сделали сайт за два дня, с версткой и отрисовкой дизайном, это был одностраничный лендинг, с адаптациями под планшет и телефон. Свое портфолио опубликовал на бихансе
Вот он кстати - https://www.behance.net/svxpbkeezu273f
Если я не могу вам помочь, то удачного поиска исполнителя)
Портфолио
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