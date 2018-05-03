Композитор, аранжировщик, саунд дизайнер.

Окончил факультет звукорежиссуры КГАМиТ в 2013г. 2014-2015 работал заведующим музыкальной частью театрального факультета КГАМиТ. Лауреат Всероссийского конкурса композиторов «Хоровая лаборатория XXI век. Музыка для детей и юношества» Санкт-Петербург 2009 г. Выполняю широкий спектр работ связанных с музыкой, от набора нот и монтажа до создания авторских аранжировок. Занимаюсь репетиторством.