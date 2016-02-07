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Артём Вайгунас
artvaiblog
artvaiblog
35 лет
Россия
/
Старый Оскол
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Артём Вайгунас - предприниматель, коуч, маркетолог и сайта строитель. Автор проекта: wmaxp.ru
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Анатолий
Anatoly199
39 лет
Россия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
$50
10 баллов
8 лет назад
Разработка лендинга для заказов по интеграции веб и 1С
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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