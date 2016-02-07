artvaiblog

Артём Вайгунас artvaiblog

 
35 летРоссия/Старый Оскол
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Артём Вайгунас - предприниматель, коуч, маркетолог и сайта строитель. Автор проекта: wmaxp.ru
Отзывы заказчиков
Anatoly199
Анатолий 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Разработка лендинга для заказов по интеграции веб и 1С
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!