artyom-markin

Дистанционный (внештатный) переводчик

Предлагаю услуги недорогих, но качественных (да-да, такое сочетание вполне реально) переводов с английского языка на русский и обратно.

Наиболее предпочтительная тематика: ВЭД, юриспруденция, экономика, финансы, социальная сфера, техника, нефтегаз. Имеется большой опыт переводов контрактов, спецификаций, инвойсов, накладных и других товаро-сопроводительных документов, технических описаний, законов, положений, постановлений, ТЭО и бизнес планов, сайтов различных тематик в рамках работы в структуре Министерства Внешних Экономических Связей РУз. Переводы одобрялись и принимались руководством Кабинета Министров РУз, банками, иностранными инвесторами и партнерами.

Кроме того, есть опыт работы в компании, территориально расположенной в Сан Франциско, Калифорния. Соответственно, вся работа велась исключительно на английском языке.

Профессиональный опыт

Сентябрь 2008 года – понастоящее время

Различные физические и юридические лица

Должность: Дистанционный (внештатный) переводчик

· Переводы контрактов, инвойсов, соглашений, претензий и т.д.;

· Переводы законодательных актов;

· Переводы веб сайтов;

Октябрь 2014 – по настоящеевремя

«SELF MADE» OK

Должность: Директор

Профиль деятельности предприятия: Оказание услуг SMM и веб продвижения, копирайтинга и переводов

· Процесс разработки учредительных документов,регистрация предприятия в уполномоченных органах;

· Руководство деятельностью предприятия;

· Решение текущих вопросов;

· Организация работы с дистрибуторами.

Сентябрь 2013 – Октябрь 2014

Alpha Flight Guru travel agency, San Francisco,CA, USA

Профиль деятельности предприятия: Авиабилеты первого и бизнес классов

Должность: Консультант по авиаперелетам, помощник менеджера

Удаленная работа в туристическом агентстве "AlphaFlight Guru", административно расположенном на территории США. Работа

полностью велась на английском языке.

· Тесная работа с потенциальными клиентамикомпании (граждане Австралии и США), в том числе телефонный маркетинг,

выяснение потребностей клиента, подбор предложений наиболее удовлетворяющих

запросы клиента, согласование цены, совершение сделки, разрешение проблемных

моментов при их возникновении;

· Подготовка итоговых отчетов по продажам;

· Решение административных вопросов;

· Проведение обучения новых сотрудников и контрольза их работой.

Август 2012 года – Сентябрь 2013

Узбекско-Сингапурское СП ООО «CFMProEnergies» при ГАК «Uzprommashimpeks» Министерства Внешних Экономических

Связей Республики Узбекистан

Профиль деятельности предприятия: Производство светодиодных осветительныхприборов

Должность: Начальник отдела маркетинга и сбыта

· Организация участия предприятия в локальных имеждународных выставках:

-документальная поддержка,

-контроль организации выставочных стендов

-подключение и управление светодиодными экранами

-проведение переговоров с потенциальными потребителями

-презентация продукции членам Правительства

-подготовка отчетов по участию на выставках для учредителей;

· Разработка и организация рекламной кампаниисовместно с рекламными агентствами. Согласование рекламной кампании с

учредителями;

· Проведение анализа международного рынкакомплектующих для производства светодиодной осветительной продукции и отбор

поставщиков комплектующих;

· Ведение переговоров с иностранными партнерами,сравнительный анализ технических характеристик и цен предлагаемых комплектующих

и выстраивание общей стратегиипартнерства;

· Разработка упаковки продукции совместно срекламным агентством и согласование дизайна упаковки с учредителями;

· Организация работы с дистрибуторами. Подготовкадистрибуторского соглашения по согласованию с юридическим отделом;

· Организация и документальное сопровождениебезвозмездной передачи продукции Управлению делами Аппарата Президента

Республики Узбекистан;

· Проверка отчетов по продажам, оплаты подоговорам на продажу, остаткам на складе;

· Контрольотгрузки продукции потребителям и оплаты отгруженной продукции

· Расчет экономической эффективности использованиясветодиодного освещения;

· Контроль процесса таможенного оформленияполученных грузов - получение отгрузочных документов в международном аэропорту

г.Ташкента. Работа с декларантами. Предоставление необходимых сведений и

документов декларантам. Получение подтверждения кодов ТН ВЭД. Анализ таможенных

платежей. Выбор продукции с предпочтительным кодом ТН ВЭД. Составление

калькуляции для таможенных органов. Подготовка писем и заявлений в таможенные

органы;

· Подготовка итоговых отчетов на русском ианглийском языках о деятельности СП учредителям, МВЭСИТ РУз, МинЭкономики РУз,

Дирекции СИЭЗ «Навои», докладных записок по итогам года к заседанию Кабинета

Министров РУз;

· Организация встреч иностранного учредителя сруководством заинтересованных ведомств и организаций, проведение переводов;

· Составление и переводы импортных контрактов (посогласованию с юридическим отделом), соглашений о транспортировке и при

необходимости дополнительных соглашений к ним;

· Проверка правильности составления поставщикамиотгрузочных документов, согласование их с требованиями уполномоченных органов

Республики Узбекистан;

· Контроль поставки импортных комплектующих, урегулирование проблемных вопросов с иностраннымипартнерами, подготовка актов приема выполненных работ по импортным контрактам, подготовка

претензий поставщикам при несоответствующем качестве;

· Сопровождение совместного пилотного проекта СПООО «CFM ProEnergies»,«Philips Lighting»,ПРООН и Хокимията Ташкентской области по смене уличного освещения на

светодиодное.

Декабрь 2010года – Август 2012 года

Узбекско-СингапурскоеСП ООО «CFM ProEnergies» при ГАК «Uzprommashimpeks» Министерства Внешних

Экономических Связей Республики Узбекистан

Профиль деятельности предприятия:Производство светодиодных осветительных приборов

Должность: Ведущий специалист по маркетингу

· Организация участия предприятия в локальных имеждународных выставках:

-подготовка выставочных стендов со сборкой модульных типов продукции и их электрическое

подключение

- подготовка раздаточного материала

- согласование списка продукции для выставки

- презентация продукции потенциальнымпотребителям

- поиск потенциальных местныхпоставщиком комплектующих в рамках развития локализации

- изучение конкурентной среды;

· Подготовка рекламной продукции (каталоги,визитки);

· Составлениекоммерческих предложений;

· Постпродажное обслуживание;

· Изучение конкурентной среды. Непосредственныепосещения строительных рынков Ташкента;

· Подготовка документов для регистрации импортныхконтрактов в уполномоченных органах Республики Узбекистан;

· Выполнение части работ по сертификации продукции– запрос у поставщиков протоколов испытаний, перевод их на с английского языка

на русский. Предоставление органу по сертификации всей необходимой информации.

Перевод разработанных технических условий на английский язык для согласования с

иностранным учредителем;

· Выполнение части работ по локализации продукции– проведение переговоров с потенциальными местными поставщиками комплектующих.

Предоставление всей технической информации. Подготовка соответствующих

документов (протоколы намерения, акты приема-передачи);

· Перевод с английского языка на русский всехнормативов, схем, положений, описаний технологического процесса, описаний

оборудования, разработанных иностранными специалистами;

· Визовая поддержка иностранных лиц. Подготовкадокументов для службы режима ГАК «Uzprommashimpeks». Бронирование гостиниц. Организация встреч ипровод в аэропорту.

· Перевод нормативных актов РУз с русского языкана английский для иностранного учредителя.

Апрель 2010 года – Октябрь 2010года

СП «Совпластитал»

Профиль деятельности предприятия: Производство изделий из пластика,фарфора, стекла

Должность: Экономист по ценам планово-экономического отдела

· Подготовкапланов производства;

· Контрольвыполнения плана и анализ общего объема производства;

· Подготовкастатистических отчетов по ценам и производству;

· Разработкасистемы скидок;

· Проведениепереоценки продукции;

· Расчетсебестоимости и отпускной цены продукции

Сентябрь 2009 года – Апрель 2010года

СП «Совпластитал»

Профиль деятельности предприятия: Производство изделий из пластика,фарфора, стекла

Должность: Инженер планово-экономического отдела

· Подготовкапротоколов утверждения цен;

· Визированиенакладных на предмет корректности цен;

· Проведениерасчетов для подготовки статистических отчетов;

· Предоставление ценовой информации по запросу других отделов и руководства

Дополнительная информация:

Навыки работы с оргтехникой, ПК: MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet, Adobe Acrobat X Pro, Adobe Reader, Skype, doPDF, Salesforce, Lingvo, Promt – опытный пользователь, Adobe Photoshop, Corel Draw – базовый уровень.

Увлечения: Спорт, чтение.

Личные качества: Самостоятелен и инициативен. Аналитический склад ума. Коммуникабелен. Прекрасно работаю в команде. Ответственен, оперативно решаю

поставленные задачи, исполнителен. Вежлив и деликатен с коллегами.

Знание языков:

Русский язык - родной.

Английский язык (разговорный и письменный) - свободный, а также перевод текстов и

документов любой тематики и степени сложности со словарем.

Узбекский язык – базовый.

Дополнительная информация: Сохранность корпоративных секретов гарантирую.

Ниже прилагаю примеры своих переводов:

Оригинал: В случае, если наилучшая цена предложена участником тендера с поставкой импортных товаров (работ, услуг), тендерная комиссия отбирает среди предложений отечественных предприятий-производителей до трех лучших предложений, которые превышают указанную наилучшую цену не более чем на 20 процентов и соответствуют условиям тендерных торгов и законодательству. При этом, если наилучшая цена предложена участником тендера с поставкой импортных товаров (работ, услуг), которые в соответствии с законодательством освобождаются от налога на добавленную стоимость, для отбора предложений отечественных предприятий-производителей применяется указанная наилучшая цена с учетом досчета на сумму налога на добавленную стоимость.

Тендерная комиссия в течение одного дня поочередно проводит прямые переговоры с отобранными отечественными предприятиями-производителями на предмет снижения цены их тендерных предложений и утверждает результаты переговоров. При этом результаты переговоров с каждым отечественным предприятием-производителем оформляются протоколом и являются конфиденциальными до определения победителя.

Перевод: In case if the best price is offered by the bidder with the supply of imported goods (works, services), the tender commission selects among the proposals of domestic manufacturers up to three best proposals exceeding the best specified price no more than 20 percent and meet the conditions of tenders and legislation. If the best price is offered by the bidder with the supply of imported goods (works, services) which, according to the legislations, are exempt from value-added tax (VAT), the best specified price, taking into account adjustments for the amount of VAT, applies for the selection of proposals of the domestic manufacturers

Within one day the tender commission conducts direct negotiations in turns with selected domestic manufacturers with respect to the reduction of prices of their tender proposals and approves negotiations results. The results of negotiations with each domestic manufacturer is to be formalized by making a protocol and they will be confidential until the winner is elected.

Оригинал: Neither Supplier nor Customer shall bear responsibility for the damage arisen as a result of non-execution or delay of execution of the present Agreement due to national strikes, wars, civil disorders, acts of God, legislative acts of the bodies of state authority, or delay or non-execution by the state carriers or according to any other act or reasons which might not be reasonably predicted or prevented and which could not but occur even at proper attentiveness. At occurrence of Force-Majeure events the period of execution of obligations under the present Agreement shall be extended for that period within which these Force-Majeure events occurred, provided that, however, the Party which was exposed to these circumstances shall: i) immediately, right away upon such circumstances became known to it, inform in writing the other Party on the nature of this circumstance and supposed time of delay of execution, ii) continue to inform the other Party on the circumstances, iii) make all necessary arrangements for elimination of this circumstance and iv) continue execution of the present Agreement with maximum rapidity as soon as this event is eliminated. Should this circumstance last within one hundred eighty (180) days or more, the Party which was not exposed to Force-Majeure circumstances shall be entitled, without laying responsibility on it, to cancel the present Agreement having informed in writing the other Party thirty (30) days prior to the expected date of cancellation.

Перевод: Ни Поставщик, ни Заказчик не несут ответственности за ущерб, возникший в результате неисполнения либо просрочки исполнения настоящего Договора вследствие общенациональных забастовок, войн, гражданских беспорядков, форм-мажорных обстоятельств, законодательных актов органов государственной власти, либо задержки или неисполнения государственными перевозчиками, либо в соответствии с любым другим действием, либо причиной, которые не могли быть разумно спрогнозированы или предотвращены, и которые не могли произойти, но произошли даже при должной степени внимания. При возникновении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору должен быть продлен на срок, в течение которого форс-мажорные обстоятельства имели место быть, при условии, однако, что Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельства должна: i) немедленно, сразу после того, как такие обстоятельства стали известные ей, проинформировать в письменном виде другую Сторону о природе такого обстоятельства и о предположительном сроке задержки исполнения, ii) продолжать информировать другую сторону об обстоятельствах, iii) принять все необходимые меры для устранения такого обстоятельства и iv) продолжить исполнение настоящего Договора в максимальной быстротой, как только обстоятельство форс-мажора устранено. При условии, что такое обстоятельство имеет длительность сто восемьдесят (180) дней или более, Сторона, которая не подверглась воздействию обстоятельств форс-мажора имеет право, без несения ответственности за него, расторгнуть настоящий Договор с письменным уведомлением другой Стороны за тридцать (30) дней до ожидаемой даты расторжения.

Оригинал: Скорость проходки поддерживается постоянной независимо от изменения нагрузки на долото при пустотах и трещиноватостях в буримой породе. Наличие в гидроприводе режима «холостого хода» поддерживает гидросистему в температурном режиме постоянной готовности, что очень эффективно в зимних условиях. При этом при выключенных всех гидравлических операциях насосы устанавливаются в минимальный рабочий̆ объем и прокачивают 10-15л/мин рабочего масла через блоки гидросистемы.

Перевод: Penetration rate is kept constant regardless of changes in weight on bit if there are interstices and fractures in the rock being drilled. The presence of the "idle mode" of a hydraulic drive supports the hydraulic system in the temperature regime of constant readiness which is very effective in winter conditions. In this case, when all hydraulic operations are switched off, the hydraulic pumps are switched to the minimum working volume and pump 10-15 l / min of working oil through hydraulic units.

Оригинал: Densitometers shall be calibrated at least every 90 days during use as follows:

(a) A national standard step tablet or a step wedge calibration film, traceable to a national standard step tablet and having at least 5 steps with neutral densities from at least 1.0 through 4.0, shall be used. The step wedge calibration film shall have been verified within the last year by comparison with a national standard step tablet.

(b) The densitometer manufacturer's step-by-step instructions for the operation of the densitometer shall be followed.

(c) The density steps closest to 1.0, 2.0, 3.0, and 4.0 on the national standard step tablet or step wedge calibration film shall be read.

(d) The densitometer is acceptable if the density readings do not vary by more than

±0.05 density units from the actual density stated on the national standard step tablet or step wedge calibration film.

Перевод: Денситометры должны проходить процедуру калибровки по крайней мере, каждые 90 дней в течение использования следующим образом:

(a) Должна применяться национальный стандартная пошаговая таблица или калибровочная пленка канавочного эталона чувствительности, относимая к национальной стандартной пошаговой таблице, и имеющая по крайней мере 5 шагов с нейтральной плотностью, начиная с по меньшей мере 1,0 через 4,0. Калибровочная пленка канавочного эталона чувствительности должна был проверена в течение последнего года в сравнении с национальной стандартной пошаговой таблицей.

(b) Требуется следовать пошаговой инструкции к использованию, предоставленной производителем денситометра.

(c) Должны считываться шаги плотности, наиболее приближенные к 1,0, 2,0, 3,0 и 4,0 на национальной стандартной пошаговой таблице или на калибровочной пленке канавочного эталона чувствительности.

(d) Денситометр считается приемлемым, если показания плотности не изменяется более чем на ± 0,05 единиц плотности от фактической плотности, указанной на национальной стандартной пошаговой таблице или на калибровочной пленке канавочного эталона чувствительности.

Оригинал: Development plan includes drilling of 114 production wells, well sites facilities, construction of the gas gathering system, CPF, export gas compression station, associated utilities and pipelines, supporting facilities, infrastructure and off plots necessary to support the operations and maintenance of the plant.

The design of the production train for the CPF mainly consists of inlet facilities, common one (1) condensate stabilization system, three (3) trains of gas sweetening systems, three (3) mercaptan removal & gas dehydration systems, three (3) low temperature separation systems and three (3) sulfur recovery systems. The number of trains will be finalized during the FEED stage.

The design shall make provisions for a 20% spare design capacities for the plant. Also, all ancillary facilities of CPF complex shall have adequate power margin to support normal performance of process facilities under the maximum load.

Перевод: План застройки включает в себя 114 эксплуатационных скважин, сооружения участка скважин, строительство газосборной системы, центральной обрабатывающей системы, компрессорной станции отгружаемого газа, соответствующие коммуникации и трубопроводы, вспомогательное оборудование, инфраструктуру и вспомогательные объекты, необходимые для обеспечения деятельности и обслуживания завода.

Конструкция технологической линии центральной обрабатывающей системы в основном состоит из входных объектов - из одной (1) установки стабилизации конденсата, трех (3) линий системы десульфатации газа, трех (3) установок демеркаптанизации и дегидратации газа, трех (3) установок разделения продукта методом низкотемпературного охлаждения и трех (3) установок по регенерации серы. Количество технологический линий будет уточнено на этапе подготовки проектной документации.

Конструкция должна предусматривать 20% запас проектной мощности завода. Кроме того, все вспомогательные сооружения мощности центральной обрабатывающей системы комплекса должны иметь достаточный запас для поддержания нормальной работы технологических объектов в режиме максимальной нагрузки.

Оригинал: 1. TERM AND TERMINATION

(b) Termination. In the event that either party shall be in default of its materials obligations under this Agreement and shall fail to remedy such default within thirty (30) days after receipt of written notice thereof, this Agreement may be terminated upon expiration of the thirty (30) day period by the party not in default. Termination or cancellation of this Agreement shall not affect the rights and obligations of the parties accrued prior to termination. As its sole liability upon termination under this section, Client shall pay Provider for all reasonable expenses incurred or committed to be expended as of the effective termination date, including salaries for appointees for the remainder of their appointment. Any provisions of this Agreement which by their nature extend beyond termination shall survive such termination.

Перевод: . СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ

(b) Расторжение. В случае, если какая-либо из сторон нарушит свои материальные обязательства по настоящему Договору и не предпримет никаких действий для того, чтобы исправить данное нарушение в течение тридцати (30) дней после получения письменного уведомления об этом, настоящий Договор может быть расторгнут по истечении тридцати (30) дней стороной, не нарушавшей свои обязательства. Расторжение или аннулирование настоящего Договора не затрагивает права и обязанности сторон, возникших до расторжения. В виду единоличной ответственности после расторжения в соответствии с настоящим разделом, Клиент компенсирует Поставщику все обоснованные понесенные расходы или затраты по обязательства по состоянию на дату вступления в силу расторжения, включая заработную плату лиц, назначаемых на оставшуюся часть их назначения. Любые положения настоящего Соглашения, в силу своего характера выходящие за рамки расторжения, остаются в силе после прекращения действия договора.

Оригинал: ****** analysts: ATX is attractive for investments, but the crisis is not over yet

In the end of 2008, the Vienna Stock Exchange and its leading index, the ATX, have come under enormous pressure of global financial crisis. Compared to other international indices, the ATX fell enormously since the beginning of 2008. International investors equate CEE’s growth risks to the risks evident in today’s stock markets. It is for this reason that markets with a lower capitalization are under greater pressure as a consequence of equity weightings in the investors' portfolios being slashed. Despite the earnings revision, the assessments remain high. Should a phase of stabilization emerge, then a short-lived recovery seems possible even in 2008. ****** analysts believe that there are basically two realistically feasible scenarios: the economy slipping into temporary or lasting recession, with the chances being 50 to 50.

Перевод: Аналитики ******: индекс ATX является привлекательным для инвестиций, но кризис еще не закончился

В конце 2008 года Венская фондовая биржа и ее главный индекс ATX, оказались под огромным давлением мирового финансового кризиса. По сравнению с другими ведущими международными индексами ATX существенно снизился с начала 2008 года. Международные инвесторы приравнивают риски роста в странах ЦВЕ к рискам, которые сегодня наблюдаются на фондовых рынках. Именно по причине того, что рынки с более низким уровнем капитализации находятся под большим давлением, как следствие сокращения веса акция в инвестиционных портфелях. Несмотря на пересмотр доходов, оценки состояния остаются высокими. При условии перехода к фазе стабилизации, кратковременное возобновления представляется возможным даже в 2008 г. Аналитики ****** видят два основных реально выполнимых сценария: вхождение экономики в рецессию краткосрочную или долговременную, с шансами 50/50.

Оригинал: Ventilation and Oxygenation

Hypoxia and hypercapnia are potent cerebral vasodilators and should be avoided in patients with cerebral edema20,71,85. It is recommended that any patients with GCS scores less than or equal to 8 and those with poor upper airway reflexes be intubated preemptively for airway protection7,20. This strategy is also applicable to patients with concomitant pulmonary disease, such as aspiration pneumonitis, pulmonary contusion, and acute respiratory distress syndrome. Levels of PaCO2 should be maintained that support adequate rCBF or CPP to the injured brain, and a value of approximately 35 mmHg is a generally accepted target in the absence of ICP elevations or clinical herniation syndromes. Avoidance of hypoxemia and maintenance of PaO2 at approximately 100 mmHg are recommended20,71,86. One major concern is the deleterious role of positive-pressure ventilation (which may be required to maintain adequate oxygenation) on cerebral edema that results from elevations in central venous pressures and impedance of cerebral venous drainage.

Перевод: Газообмен и оксигенация

Гипоксия и гиперкапния - это состояния, которые сопровождаются мощным сужением сосудов головного мозга, которые не следует допускать у пациентов с отеком мозга20,71,85. Для защиты дыхательных путей у пациентов со значениями меньшими или равными 8 по шкале комы Глазго (ШКГ), а также у пациентов со слабыми рефлексами верхних дыхательных путей, рекомендуется заблаговременно проводить интубирование7,20. Данная методика также применима для пациентов с сопутствующими заболеваниями легких, такими как аспирациоонный пневмонит, ушиб легкого, синдром острой дыхательной недостаточности. Значения PaCO2 должны поддерживаться на таком уровне, чтобы обеспечить адекватные значения регионарного мозгового кровотока или церебрального перфузионного давления в травмированном мозге, а значения PaCO2 около 35 мм рт.ст допустимы при отсутствии повышения внутричерепного давления или клинических симптомов грыжи. Рекомендуется избежание гипоксии и поддержание значения PaCO2 на уровне приблизительно 100 мм рт.ст.20,71,86 Одной из основных проблем остается негативное влияние искусственной вентиляции легких (которая может быть необходима для поддержания адекватной оксигенации) на отек головного мозга, который возникает в связи с повышением центрального венозного давления и сопротивлением венозного оттока головного мозга.

Оригинал: СТАТЬЯ 5. Органы Управления Общества. Структура органов Общества

5.1 Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, которые действуют в соответствии с действующим законом, Учредительным договором и Уставом Общества.

Общество не приобретает гражданские права и не принимает на себя гражданские обязанности через своих участников (Учредителей). Участник может выступать от имени Общества только в случае, если Общее Собрание Участников примет такое решение и проголосует за него единогласно.

5.2 Органами управления Общества являются:

• Общее Собрание Участников – высший орган Общества.

• Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

5.3 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Перевод: ARTICLE 5. The Company's management bodies. The structure of management bodies.

5.1 The Company acquires civil rights and assumes civil responsibilities through their management bodies, which act in accordance with applicable law, the Founding Agreement and Charter of the Company.

The Company does not acquire civil rights and does not assume civil responsibilities through its participants (Founders). A participant may act on behalf of the Company only if the General Meeting of Founders decide so and vote for him unanimously.

5.2 The Company's management bodies are as follows:

• General Meeting of Founders is the supreme body of the Company.

• Sole executive body is the General Director.

5.3 Since the appointment of the liquidation commission it will have all authorities to manage the affairs of the Company.

Оригинал: Аудиторы особо отмечают, что группе компаний ****** за 11 месяцев 2008 года в целом удалось сохранить объемы кредитования на высоком уровне (падение показателя к началу 2008 года составило около 3%), не допустить просрочек платежей по кредитным договорам. Наличие ликвидного имущества у аудируемых предприятий и других предприятий из группы компаний ********, положительная кредитная история, безусловно, поддерживает кредитную привлекательность предприятий группы компаний *******.

Проведенный анализ также показал, что в условиях финансового кризиса предприятия используют все доступные возможности увеличения объема оборотных средств для завершения начатых проектов. Это, прежде всего, участие заинтересованных лиц в финансировании предприятий путем прямого заимствования (сумма привлеченных средств по договорам займа в октябре 2008 года составила 254 млн. руб., что на 9% больше общей суммы кредитования предприятий по договорам с банковскими организациями) и опосредованно – через наращивание кредиторской задолженности предприятий.

Перевод: Auditors emphasize that the group of companies ****** during 11 months of 2008 in general managed to keep the lending volume at a high level (this indicator dropped down by about 3% by the beginning of 2008) to prevent delinquencies on credit agreements. The presence of the liquid assets in the audited companies and other enterprises of the group of companies ********, positive credit history definitely supports credit attractiveness of the Group of enterprises *******.

The analysis also showed that during the financial crisis, companies use all available options for increasing the volume of circulating assets for the completion of ongoing projects. First of all, this is the participation of the persons concerned in corporate financing through direct loans (the amount of funds raised under the loan agreements in October 2008 amounted to 254 million rubles, which is 9% more than the total amount of crediting of the enterprises under agreements with banking institutions) and indirectly - through increasing payables of the enterprises.

Оригинал: Особенности применения

С осторожностью применяют при артериальной гипотензии, нарушении сердечного ритма, особенно при брадикардии, гипертиреоидизме, болезни Аддисона, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, на фоне приема антихолинергических средств, у детей, болеющих миастенией, на фоне приема антибактериальных препаратов, которые обладают антидеполяризующим эффектом (неомицин, стрептомицин, канамицин и др.). В результате совпадения клинических симптомов миастенического криза (при недостаточной терапевтической дозе препарата) и холинергического криза (как результат передозировки) необходимо проведение тщательной дифференционной диагностики.

Препарат преимущественно влияет на периферическую нервную систему и, в результате указанного блокирующего эффекта, способствует усилению действия ацетилхолина на органы и ткани, восстановлению нервно-мышечной проводимости.

Перевод: Application features

Should be used cautiously for the patients with arterial hypotension, heart rhythm disturbances, especially bradycardia, hyperthyroidism, Addison's disease, gastric ulcer and dodecadactylon ulcer, while applying anticholinergics, for the children suffering from myasthenia gravis, while applying antibacterial agents, which have antidepolarizing effect (neomycin, streptomycin, kanamycin, etc.). As a result of the coincidence of the clinical symptoms of myasthenic crisis (during lack of a therapeutic dose of the drug) and cholinergic crisis (as a result of an overdose) it is necessary to carry out a thorough differentiated diagnosis.

The drug mainly affects the peripheral nervous system, and as a result of the blocking effect, enhances the action of acetylcholine on organs and tissues, the restoration of Neuromuscular conduction.

Оригинал: Для степных кочевников во все эпохи единственно важным видом архитектуры была архитектура погребальная. Люди передвигались с места на место, не оставляя после себя никаких следов, кроме пепла от костров да примятой травы... Но для усопших издревле было принято возводить мавзолеи и мазары, дабы увековечивать память предков и великих людей. Люди степи всегда прекрасно понимали, что то, как ты относишься к своим предкам, повлияет на отношение твоих потомков к тебе самому.

Традиция сооружать величественные мавзолеи и более скромные мазары над могилами предков появилась довольно давно, практически одновременно с принятием казахами ислама, а может быть и еще раньше. И сегодня мы можем наблюдать примеры как совершенно монументального характера, вроде мавзолея Ходжа Ахмеда Яссави в Туркестане, так и многие тысячи разбросанных по бескрайним просторам Казахстана погребальных сооружений из камня, глины, кирпича и множества других материалов.

Перевод: For steppe nomads during all the centuries the only most important kind of architecture was the funeral one. People moved from one place to another, without leaving any traces after themselves, except for the ashes of the fire and the grass stamped flat... But for the departed people there was an ancient tradition to build mausoleums and mazars in order to eternize the memory of ancestors and the great people. People of the steppe always understood well, that the attitude to your ancestors would influence on the attitude of the descendants to yourself.

The tradition to build glorious mausoleums and shier mazars over the graves of ancestors appeared long time ago, almost at the same time when the Kazakhs accepted the Islam, and possibly it had happened earlier. And today we can observe the examples, as the perfect monumental character, like mausoleum Khodja Akhmed Yassavi in Turkestan, as well as numerous thousands grave facilities made of stone, clays, bricks and numerous other materials widely scattered across illimitable spaces of Kazakhstan.