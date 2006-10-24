ООО “КОМПЛЕКСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ” предлагает взаимовыгодное сотрудничество в области разработки программного обеспечения.

Компания находится на территории технико-внедренческой зоны в г. Томск и имеет команду высококлассных профессионалов, имеющих опыт в разработке крупных проектов.

Нашими специалистами разрабатывались программно-аппаратные системы видео наблюдения, цифровой видеозаписи; систем управления бизнес-процессами, сбора и учёта статистики; приложения для Web; низкоуровневое программирование (включая разработку драйверов для Windows и Linux).

Мы используем различные инструменты и технологии программирования, отдавая предпочтение последним разработкам в области информационных технологий.

Имея ресурсы (людские и аппаратные) для создания программного обеспечения предлагаю партнерство в разработке Ваших продуктов.