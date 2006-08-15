Александр Шипулин

г. Липецк, Телефон: (4742) 771-574, 377-358(м) Факс: (4742) 771-574

E-mail: [email protected], [email protected]

Цель: Удаленная разработка и сопровождение комплекса программ по управлению базами данных в интернет (интернет-магазины, газеты объявлений, справочники, прием заказов и т.д.)

Индивидуальная разработка и сопровождение программ:

• Универсальный Интернет-магазин www.kupite.com – оптовая и розничная торговля (HTML, ASP, JavaScript, ADO, CSS);

• Интернет справочник Товары и цены Липецка www.lipetsk.kupite.com (HTML, ASP, JavaScript, ADO, CSS).

• Кадры - сетевая (Visual FoxPro);

• Дебетово - кредитовые счета - сетевая (Visual FoxPro);

• Зарплата - сетевая, с возможностью настройки под различные типы организаций (FoxPro для Windows);

• Оптовая и розничная торговля продуктами - сетевая (FoxPro для Windows);

• Торговля ювелирными изделиями (FoxPro для Windows);

• Оптовая и розничная торговля строительными материалами (FoxPro для Windows);

• Учет платежей за услуги охраны (FoxPro для DOS);

• Ведение склада (FoxPro для Windows);

• Учет использования спецодежды (FoxPro для Windows);

• Платежные документы (FoxPro для Windows);

• Моделирование строительных материалов методом конечных элементов (Basic)

Профессиональный опыт:

1996 г. – по настоящее время ведущий программист ЗАО «Кислородмонтаж»;

1988-1996 г.г. – доцент Липецкого Технического универститета;

1986-1988 г.г. –Главный специалист в группе советских специалистов на строительстве Металлургического комбината в г. Гаване (Куба);

1976-1986 г.г. – Руководитель группы, Заведующий отделом Центральной научно-исследовательской лаборатории Главлипецкстроя.

Образование:

Высшее. 1970 – 1975 г.г. Липецкий политехнический институт. Специальность – инженер-строитель, кандидат технических наук.

Сведения о себе: Опыт работы с компьютерами более 25 лет;

Дата рождения: 22 сентября 1953 г.

Семейное положение: женат.

Личные качества: Высокая работоспособность, целеустремленность, ответственность, коммуникабельность, энергичность.

Знание языков:

• Английский – разговариваю, читаю и перевожу без словаря;

• Испанский – разговорный.

Хобби: Лыжи, бег, плавание, моржевание, подводная охота.