Александр Шипулин
г. Липецк, Телефон: (4742) 771-574, 377-358(м) Факс: (4742) 771-574
E-mail: [email protected], [email protected]
Цель: Удаленная разработка и сопровождение комплекса программ по управлению базами данных в интернет (интернет-магазины, газеты объявлений, справочники, прием заказов и т.д.)
Индивидуальная разработка и сопровождение программ:
• Универсальный Интернет-магазин www.kupite.com – оптовая и розничная торговля (HTML, ASP, JavaScript, ADO, CSS);
• Интернет справочник Товары и цены Липецка www.lipetsk.kupite.com (HTML, ASP, JavaScript, ADO, CSS).
• Кадры - сетевая (Visual FoxPro);
• Дебетово - кредитовые счета - сетевая (Visual FoxPro);
• Зарплата - сетевая, с возможностью настройки под различные типы организаций (FoxPro для Windows);
• Оптовая и розничная торговля продуктами - сетевая (FoxPro для Windows);
• Торговля ювелирными изделиями (FoxPro для Windows);
• Оптовая и розничная торговля строительными материалами (FoxPro для Windows);
• Учет платежей за услуги охраны (FoxPro для DOS);
• Ведение склада (FoxPro для Windows);
• Учет использования спецодежды (FoxPro для Windows);
• Платежные документы (FoxPro для Windows);
• Моделирование строительных материалов методом конечных элементов (Basic)
Профессиональный опыт:
1996 г. – по настоящее время ведущий программист ЗАО «Кислородмонтаж»;
1988-1996 г.г. – доцент Липецкого Технического универститета;
1986-1988 г.г. –Главный специалист в группе советских специалистов на строительстве Металлургического комбината в г. Гаване (Куба);
1976-1986 г.г. – Руководитель группы, Заведующий отделом Центральной научно-исследовательской лаборатории Главлипецкстроя.
Образование:
Высшее. 1970 – 1975 г.г. Липецкий политехнический институт. Специальность – инженер-строитель, кандидат технических наук.
Сведения о себе: Опыт работы с компьютерами более 25 лет;
Дата рождения: 22 сентября 1953 г.
Семейное положение: женат.
Личные качества: Высокая работоспособность, целеустремленность, ответственность, коммуникабельность, энергичность.
Знание языков:
• Английский – разговариваю, читаю и перевожу без словаря;
• Испанский – разговорный.
Хобби: Лыжи, бег, плавание, моржевание, подводная охота.