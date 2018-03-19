Резюме

1. Имя– Николай Аспин.

2. Информацияо вашем проекте.

специализация спортивный копирайтинг, обработка электронного текста (PDF-файлы, фотографии) в MS Word, привожу «хаотично» напечатанный текст в надлежащий вид (требования заказчика);

информация о пройденном обучении высшее инженерно-техническое образование по направлению «Информатика и

вычислительная техника». В процессе обучения 4 года работал в MS Word, MS Excel, владею платформами отлично;

опыт оффлайн работы 15 летзанимался спортом: дзюдо (КМС) и самбо (МС). Слежу за всеми последними

событиями смешанных единоборств и футбола. В этих областях с удовольствием

окажу услуги спортивного копирайтера;

интересы: активный образ жизни,занятия спортом и здоровый образ жизни, саморазвитие и познание нового.

3. Опытработы: Несколько лет администрировал группы в социальной сети ВКонтакте,

добавлял свежий и актуальный контент по мере его опубликования. Создал группу

ВКонтакте, составлял обзоры на предстоящие бои смешанного стиля (100% уникальности),

прогнозировал исходы боя, записывал видео и опубликовывал с уникальным

логотипом группы, добавлял фотоотчёты с прошедших турниров, активно занимался

мониторингом свежих новостей. Прекратил работы ввиду отсутствия покупателей

прогнозов. Группу вёл лично, без чьей-либо помощи. https://vk.com/ufc_forecasts

4. Контактныйданные:

Соц.сети VK, Telegram, Viber, FB, Skype, E-mail.