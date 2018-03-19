Резюме
1. Имя– Николай Аспин.
2. Информацияо вашем проекте.
- специализация
спортивный копирайтинг, обработка электронного текста (PDF-файлы, фотографии) в MS Word, привожу «хаотично» напечатанный текст в надлежащий вид (требования заказчика);
- информация о пройденном обучении
высшее инженерно-техническое образование по направлению «Информатика и
- опыт оффлайн работы
15 летзанимался спортом: дзюдо (КМС) и самбо (МС). Слежу за всеми последними
окажу услуги спортивного копирайтера;
- интересы:
активный образ жизни,занятия спортом и здоровый образ жизни, саморазвитие и познание нового.
добавлял свежий и актуальный контент по мере его опубликования. Создал группу
ВКонтакте, составлял обзоры на предстоящие бои смешанного стиля (100% уникальности),
прогнозировал исходы боя, записывал видео и опубликовывал с уникальным
логотипом группы, добавлял фотоотчёты с прошедших турниров, активно занимался
мониторингом свежих новостей. Прекратил работы ввиду отсутствия покупателей
прогнозов. Группу вёл лично, без чьей-либо помощи. https://vk.com/ufc_forecasts
4. Контактныйданные:
Соц.сети VK, Telegram, Viber, FB, Skype, E-mail.