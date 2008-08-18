asterix

Дмитрий Кокорин asterix

 
40 летРоссия/Тюмень
17 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

С++, STL, BOOST, LUA, MFC, ATL,

WinAPI (base services, GDI), COM. Большой опыт работы с DirectX

(Direct3D, DirectSound).

Отзывы заказчиков
weblumix
Asha Alex 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Нужна простая программка на C++
Сделал работу быстра, и грамотно, за половину времени , которое он же назвал :), короче я с ним буду ишё работать, и другим советую.
!КИДАЛОВО! Так и не расплатился за выполненную работу.
Ответный отзыв
IceWind
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$0
10 баллов
15 лет назад
Массовое преобразование изображений(3)
Приятно работать с Дмитрием, профессионал. Выполнил поставленную задачу точно в срок.
Профессиональный заказчик. Грамотно ставит цели и задачи. Быстро платит. Высший уровень.
Ответный отзыв