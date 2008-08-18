С++, STL, BOOST, LUA, MFC, ATL,
WinAPI (base services, GDI), COM. Большой опыт работы с DirectX
(Direct3D, DirectSound).
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Сделал работу быстра, и грамотно, за половину времени , которое он же назвал :), короче я с ним буду ишё работать, и другим советую.
Ответный отзыв
!КИДАЛОВО! Так и не расплатился за выполненную работу.
$0
10 баллов
15 лет назад
Приятно работать с Дмитрием, профессионал. Выполнил поставленную задачу точно в срок.
Ответный отзыв
Профессиональный заказчик. Грамотно ставит цели и задачи. Быстро платит. Высший уровень.