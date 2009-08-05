Архитектор.
Работа в местой телекомпании 1,0 год
Художественным редактором в издательстве "Наука" (1,5 года)
Затем ушел в частный интерьер (7лет).
Имеются работы в дизайне общ помещений, среди них крупные выполненные объекты: Кемеровское городское отд СберБанка, ЮганскНефтеБанк, ХантымансийскийБанк. Ряд крупных торговых объектов, которые публиковались (не по моей инициативе). Имеются работы для научных институтов, промпредприятий.
В малоэтожном строительстве (проектировщик) имею разработанный "новый" метод домосторения. Сейчас пытаюсь организовать компанию под строительство малоэтажного (до 3-4 этажей) жилья (комплексная застройка).
Диплом Сибирской Ярмарки.
т.8-913-454-1886
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Портфолио
- Куча-мала261 просмотр
- Элементы фирменного стиля274 просмотра
- Элементы фирменного стиля249 просмотров
- Элементы фирменного стиля255 просмотров
- Упаковка мясного полуфабриката. Развертка357 просмотров
- Упаковка мясного полуфабриката. Развертка262 просмотра
- Упаковка мясного полуфабриката272 просмотра
- Логотип строительной компании.917 просмотров
- Логотип строительной компании.334 просмотра
- Административный интерьер293 просмотра
- Частный интерьер262 просмотра
- Подборка199 просмотров