Архитектор.

Работа в местой телекомпании 1,0 год

Художественным редактором в издательстве "Наука" (1,5 года)

Затем ушел в частный интерьер (7лет).

Имеются работы в дизайне общ помещений, среди них крупные выполненные объекты: Кемеровское городское отд СберБанка, ЮганскНефтеБанк, ХантымансийскийБанк. Ряд крупных торговых объектов, которые публиковались (не по моей инициативе). Имеются работы для научных институтов, промпредприятий.

В малоэтожном строительстве (проектировщик) имею разработанный "новый" метод домосторения. Сейчас пытаюсь организовать компанию под строительство малоэтажного (до 3-4 этажей) жилья (комплексная застройка).

Диплом Сибирской Ярмарки.

т.8-913-454-1886