astraeairk

Частные/Бизнес-консультации по земельным участкам, управление рисками (строительства, использования, освоения).

Анализ рисков в целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, снижение издержек для тех, кто приобрёл или приобретает земельный ресурс, и повышение результативности при использовании земельного ресурса. Эффективный анализ реальных угроз, ранее имеющихся, возникающих или могущих возникнуть на проверяемых земельных участках.