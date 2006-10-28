asvQn

Сергей asvQn

 
37 летРоссия/Ижевск
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Оптимизация и продвижение сайтов, копирайтинг.

Опыт работы в SEO - больше 10 лет (с 2007 года). Занимаюсь продвижением сайтов, настройкой контекстной рекламы. Имеют сертификат аналитика, что позволяет проводить работы по повышению конверсии (эффективности) проектов заказчиков.

Мой блог о SEO: https://adblogger.ru/

Исследования: https://adblogger.ru/category/issledovaniya

Кейсы: https://adblogger.ru/category/seo-case

В свободное время веду сайт о фрилансе https://www.kadrof.ru/ и группу Клуб фрилансеров: https://vk.com/kadrof (больше 100 тыс. участников).

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Отзывы заказчиков
rocketware
Андрей 
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
14 отзывов(-1)
$0
10 баллов
17 лет назад
Преcc-релиз к программе
Сделал все как указано в заявке: качественно и в срок. При общении сразу чувствовался профессионализм. Грамотен и лаконичен. Рекомендую.
Очень приятно работать. Была четко поставлена задача, ясные требования. Оплата поступила сразу после сдачи заказа.
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