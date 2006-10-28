Оптимизация и продвижение сайтов, копирайтинг.
Опыт работы в SEO - больше 10 лет (с 2007 года). Занимаюсь продвижением сайтов, настройкой контекстной рекламы. Имеют сертификат аналитика, что позволяет проводить работы по повышению конверсии (эффективности) проектов заказчиков.
Мой блог о SEO: https://adblogger.ru/
Исследования: https://adblogger.ru/category/issledovaniya
Кейсы: https://adblogger.ru/category/seo-case
В свободное время веду сайт о фрилансе https://www.kadrof.ru/ и группу Клуб фрилансеров: https://vk.com/kadrof (больше 100 тыс. участников).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ключевой центр98 просмотров
- Stelart.ru99 просмотров
- AdBlogger.ru83 просмотра
Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
17 лет назад
Сделал все как указано в заявке: качественно и в срок. При общении сразу чувствовался профессионализм. Грамотен и лаконичен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень приятно работать. Была четко поставлена задача, ясные требования. Оплата поступила сразу после сдачи заказа.