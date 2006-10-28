Оптимизация и продвижение сайтов, копирайтинг.

Опыт работы в SEO - больше 10 лет (с 2007 года). Занимаюсь продвижением сайтов, настройкой контекстной рекламы. Имеют сертификат аналитика, что позволяет проводить работы по повышению конверсии (эффективности) проектов заказчиков.

Мой блог о SEO: https://adblogger.ru/

Исследования: https://adblogger.ru/category/issledovaniya

Кейсы: https://adblogger.ru/category/seo-case

В свободное время веду сайт о фрилансе https://www.kadrof.ru/ и группу Клуб фрилансеров: https://vk.com/kadrof (больше 100 тыс. участников).