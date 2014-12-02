Переводчик английского языка
•Перевожу научную, техническую, экономическую и другую специальнуюлитературу, патентные описания, нормативно-техническую и товаросопроводительную
документацию, материалы переписки с зарубежными организациями, а также
материалы конференций, совещаний, семинаров и т.п.•Выполняю в установленные сроки устные и письменные, полныеи сокращенные переводы, обеспечивая при этом точное соответствие переводов
лексическому, стилистическому и смысловому содержанию оригиналов, соблюдение
установленных требований в отношении научных и технических терминов и
определений.•Осуществляю редактирование переводов.
Знание русского языка.