atamanenkonastya

я очень много над чем работала, что-то нравилось больше что-то меньше, но видеомонтаж не отпускает уже 9 лет! Любовь к качественным работам, а главное к работам с Душой не проходит. Всегда есть повод сделать что-то новое, вложить часть себя и своих мыслей, чувств в видео, я не отрицаю, что для меня кроме этого важна еще Отдача. Отдача от зрителя, когда я вижу, читаю их приятные отзывы, это подталкивает меня развиваться и расти. Самым важным для меня был отзыв российского актёра на видеоработу с его участием "ты круто чувствуешь хронометраж и сюжет, большая и тяжелая работа, я смелся и радовался, вы лучшая". Именно из-за таких моментов я всегда работаю на зрителя, стараюсь заранее услышать его желания и поставить себя на их место. Для того, чтобы достигать успеха всегда я работаю не на 100% а на все 200%!