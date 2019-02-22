atanovamaia

Имею собственную команду для реализации объемных проектов.
- Дизайн - опыт 10 лет
- Разработка сайтов - опыт 8 лет
- Перевод (англ, нем) - опыт 5 лет
- Управление проектами - опыт 5 лет
- Все виды рекламных услуг: Аудит, SEO реклама, PPC контекстная реклама, SSM реклама. Более 100 завершенных проектов. Работа с крупнейшими организациями Украины.
- По результатам всех работ предоставляю полный отчет и гарантию.
Если Вы находитесь в г. Харьков , могу пригласить к себе в офис для обсуждения деталей проекта.