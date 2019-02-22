atanovamaia

Майя atanovamaia

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Имею собственную команду для реализации объемных проектов.
  • Дизайн - опыт 10 лет
  • Разработка сайтов - опыт 8 лет
  • Перевод (англ, нем) - опыт 5 лет
  • Управление проектами -  опыт 5 лет
  • Все виды рекламных услуг:  Аудит, SEO реклама, PPC контекстная реклама, SSM реклама. Более 100 завершенных проектов. Работа с крупнейшими организациями Украины.
  • По результатам всех работ предоставляю полный отчет и гарантию.
Со мной всегда можно связаться удобное время - по началу работы с клиентом предоставляю все личные профили в мессенджерах.

Если Вы находитесь в г. Харьков ,  могу пригласить к себе в офис для обсуждения деталей проекта.