atla-group

PHP, JS, CSS, HTML, MySQL, PostgreSQL, Laravel, NodeJS, VueJS, Python, GO, parsing

Мы - команда из Украины, наш профиль - разработка сайтов, парсеров и программ любой сложности.

Также наш профессиональный опыт включает в себя проектирование и разработку интерфейсов/плагинов для различных CMS, в т.ч. Wordpress.

Мы решаем сложные задачи, используем свои и сторонние наработки,

разрабатываем продукты с различным функционалом.

Frontend: Javascript, Angular, VueJS, HTML, CSS

Backend: PHP, Laravel, NodeJS, Python, GO

Работа с базами данных: MySQL, PostgreSQL, SQLite