atla-group

Групп Атла atla-group

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
PHP, JS, CSS, HTML, MySQL, PostgreSQL, Laravel, NodeJS, VueJS, Python, GO, parsing

Мы - команда из Украины, наш профиль - разработка сайтов, парсеров и программ любой сложности.

Также наш профессиональный опыт включает в себя проектирование и разработку интерфейсов/плагинов для различных CMS, в т.ч. Wordpress.

Мы решаем сложные задачи, используем свои и сторонние наработки, 

разрабатываем продукты с различным функционалом.

Frontend: Javascript, Angular, VueJS, HTML, CSS

Backend: PHP, Laravel, NodeJS, Python, GO

Работа с базами данных: MySQL, PostgreSQL, SQLite