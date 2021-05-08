Сценарист
Пишу сценарии/тексты для:
- рекламных аудио-, видеороликов,
- юмористических миниатюр, скетчей,
- мультфильмов,
- презентационных видеофильмов,
- ведущих концертов, корпоративных мероприятий,
- монтирую видео.
E-mail: [email protected]
Опыт работы:
- производство познавательных и развлекательных радио- и телепрограмм (сценарист, режиссёр, актёр озвучания) – более 20 лет,
- реклама (креатор, сценарист, режиссёр) – более 10 лет,
- телевидение (сценарист, редактор, ведущий, режиссёр) –более 7 лет,
- ивент-индустрия (сценарист) – более 6 лет,
- анимация (сценарист, режиссёр) -- более 3 лет.
ПОРТФОЛИО:
https://drive.google.com/open?id=1UtDpwBWlTJ_HBhYLuSWl-EAS7BnblWW_
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