Сценарист

Пишу сценарии/тексты для:

- рекламных аудио-, видеороликов,

- юмористических миниатюр, скетчей,

- мультфильмов,

- презентационных видеофильмов,

- ведущих концертов, корпоративных мероприятий,

- монтирую видео.

E-mail: [email protected]

Опыт работы:

- производство познавательных и развлекательных радио- и телепрограмм (сценарист, режиссёр, актёр озвучания) – более 20 лет,

- реклама (креатор, сценарист, режиссёр) – более 10 лет,

- телевидение (сценарист, редактор, ведущий, режиссёр) –более 7 лет,

- ивент-индустрия (сценарист) – более 6 лет,

- анимация (сценарист, режиссёр) -- более 3 лет.

ПОРТФОЛИО:

https://drive.google.com/open?id=1UtDpwBWlTJ_HBhYLuSWl-EAS7BnblWW_