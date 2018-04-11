atridega

Анна atridega

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Копирайтер мечты

Надо читать

Образование: педагог русского языка и литературы

Опыт написания текстов: написание статей для паблика (https://vk.com/shoriland.sheregesh), написание текстов на бирже ТурбоТекст. Периодически пишу тексты "в стол". Могу похвастаться грамотностью и начитанностью, но делать этого не буду. 

Особые приметы: вольномыслие, умение играть со словами, неординарный подход к раскрытию темы. Говорят, есть чувство юмора.

Доп.информация: знание английского языка (pre-intermediate), знание украинского языка (на всякий случай), в процессе изучения сербского (мало ли, какие времена настанут). 

Подробности: [email protected]