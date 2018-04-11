Копирайтер мечты

Надо читать

Образование: педагог русского языка и литературы

Опыт написания текстов: написание статей для паблика (https://vk.com/shoriland.sheregesh), написание текстов на бирже ТурбоТекст. Периодически пишу тексты "в стол". Могу похвастаться грамотностью и начитанностью, но делать этого не буду.

Особые приметы: вольномыслие, умение играть со словами, неординарный подход к раскрытию темы. Говорят, есть чувство юмора.

Доп.информация: знание английского языка (pre-intermediate), знание украинского языка (на всякий случай), в процессе изучения сербского (мало ли, какие времена настанут).

Подробности: [email protected]