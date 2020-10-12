Приветствую всех друзей! Я знаю у многих есть бизнес в сети и у кого то в Оффлане, хочу предложить следующее: Я прошёл обучение Специалист по интернет рекламе РСЯ,необходима практика, предлагаю запустить рекламу на Ваш бизнес в Яндексе без оплаты за настройку и ведение,просто за отзыв который напишете после моей работы, от Вас только рекламный бюджет. условия взаимовыгодные, Вам клиенты-мне практика и отзывы. также не против долгосрочного сотрудничества. Жду предложения!