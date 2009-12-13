atyz

Татьяна Соболевская atyz

 
42 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Опыт работы редактором, корректором удаленно (редактура текстов, посвященных информационным технологиям), работа в офисе главным редактором интернет-проекта. Внештатный корректор,редактор.

Образование:

Высшее гуманитарное, Госуниверситет, филологический факультет, факультет журналистики

Деловые и личностные качества:

Грамотность, усидчивость, коммуникабельность, добросевестность и исполнительность. Уверенный пользовательПК(Word, Excel,Access,интернет),английский(базовый уровень),знание стилистики и грамматики русского языка,аккуратная,пунктуальная,ответственная,внимательная,коммуникабельная.