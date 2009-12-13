Опыт работы редактором, корректором удаленно (редактура текстов, посвященных информационным технологиям), работа в офисе главным редактором интернет-проекта. Внештатный корректор,редактор.
Образование:
Высшее гуманитарное, Госуниверситет, филологический факультет, факультет журналистики
Деловые и личностные качества:
Грамотность, усидчивость, коммуникабельность, добросевестность и исполнительность. Уверенный пользовательПК(Word, Excel,Access,интернет),английский(базовый уровень),знание стилистики и грамматики русского языка,аккуратная,пунктуальная,ответственная,внимательная,коммуникабельная.
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