Консалтинговое подразделение фирмы
коллектив высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы по разработке и продвижению эксклюзивных проектов любого уровня сложности.
-разработка и поддержка интернет - проектов:
-разработка технологических решений оптимальных для продвижения именно Вашего бизнеса;
-разработка маркетинговых стратегий;
-разработка, установка и отладка программного обеспечения для каждого проекта заказчика;
-эффективное продвижение интернет - проектов любого уровня сложности
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