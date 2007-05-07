Консалтинговое подразделение фирмы

коллектив высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы по разработке и продвижению эксклюзивных проектов любого уровня сложности.

-разработка и поддержка интернет - проектов:

-разработка технологических решений оптимальных для продвижения именно Вашего бизнеса;

-разработка маркетинговых стратегий;

-разработка, установка и отладка программного обеспечения для каждого проекта заказчика;

-эффективное продвижение интернет - проектов любого уровня сложности