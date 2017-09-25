Буду рада помочь в любых работах, в том числе требующих высокое знание английского языка!
Изучаю английский язык более 5-ти лет. За время обучения мною были сданы Кембриджские экзамены уровня KET и PET. Также имею опыт написания статей в строительные газеты, различные журналы.
Готова к написанию:
- эссе, сочинений, контрольных и более крупных работ на английском языке;
- статей, seo-текстов;
- копирайт, рерайт.
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Портфолио
- The Wax Heater212 просмотров
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
6 лет назад
Решил воспользоваться услугами Анастасии в своем проекте. Многие отказывались браться за него, но Анастасия сразу изъявила интерес и желание сотрудничать. Были оговорены сроки и цена работы. Всё было выполнено в срок. Корректировки и исправления сразу же реализовывала. В итоге пришли к желаемому результату, Амбициозный и трудолюбивый фрилансер. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
С самого начала Олег четко объяснил поставленную задачу, а также предоставил все необходимые материалы. Регулярно выходил на связь, после завершения работы сразу же оплатил оговоренную сумму. Ответственный и добросовестный заказчик: рекомендую к сотрудничеству.