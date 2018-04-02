Удаленный работник
Оператор-диспетчер
Almroths, г. Norrkoping, полная занятость.
Грузовая компания
Образование
2014
Lower Austria International School
Среднее специальное, Дневная/Очная форма обучения.
Специальность: Психолог и экономист
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (свободно владею), немецкий (базовый), русский (свободно владею).
Профессиональные навыки
Закончил школу в Австрии. По программе IB, эта программа самая сильная во всем мире. Она сдается людьми кто хочет поступить в Оксфорд.