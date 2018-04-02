Удаленный работник

Оператор-диспетчер

Almroths, г. Norrkoping, полная занятость.

http://almroths.se

Грузовая компания

Образование

2014

Lower Austria International School

Среднее специальное, Дневная/Очная форма обучения.

Специальность: Психолог и экономист

Навыки и умения

Иностранные языки

Английский (свободно владею), немецкий (базовый), русский (свободно владею).

Профессиональные навыки

Закончил школу в Австрии. По программе IB, эта программа самая сильная во всем мире. Она сдается людьми кто хочет поступить в Оксфорд.