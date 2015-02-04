Невозможного нет - есть недостаток времени для достижения невозможного.

Программирование на Sun Java 1.7 , C# .Net, AutoIt, Delfy, C++ ANSI, Asm x86.

Полноценное применение SQL, Redis, EJBCA. Администрирование

Windows98/2000/ME/XP/Seven,Windows Server 2003/2008, Active Directory, ADAM,

UNIX(FreeBSD, Debian), Знание аппаратной части, TCP/IP сети, сетевые

протоколы, сетевое оборудование, RAS, VPN, IP телефония. Программирование

телефонных станции Panasoniс. Cтандарты по безопасности ISO 17799, PSI DSS.

Работал с более чем 1000 разных приложений и сервисов на разных платформах.

Полный комплект знаний по ISO сертификации предприятий, построение и

сопровождение PKI. Программирование для PDF стандарта ISO 32000. Управление

проектами в Redmine. Проектирование на UML.