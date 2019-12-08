Быстрый и качественный видеомонтаж, свето и цветокоррекция
Работаем в команде из двух человек, в программе Adobe Premier Pro CC. Делаем цвето- и светокоррекцию видео и фото. Также монтируем видео, быстро, красиво и качественно. В том числе делаем ролики для Instagram.
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$173
10 баллов
5 лет назад
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