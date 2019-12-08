awesomeProd

Никита awesomeProd

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Быстрый и качественный видеомонтаж, свето и цветокоррекция

Работаем в команде из двух человек, в программе Adobe Premier Pro CC. Делаем цвето- и светокоррекцию видео и фото. Также монтируем видео, быстро, красиво и качественно. В том числе делаем ролики для Instagram.

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Отзывы заказчиков

MatRUS2
Матвей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$173
10 баллов
5 лет назад
Видео-презентация-анонс свежего выпуска газеты
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