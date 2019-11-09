Генерирую идеи быстрее чем моргаю

Привет! Меня зовут Кристина и я совсем недавно в дизайне, но всю свою сознательную жизнь занимаюсь творчеством и у меня замечательный вкус!) Почему стоит обратиться именно ко мне? Потому что я подойду к вашему заказу во-первых с душой, а во вторых дешевле чем люди с большим портфолио и многолетним опытом! Жду?)