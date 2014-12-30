awwwesomedeer

Что я могу:

переводить с русского на английский;

переводить с английского на русский;

редактировать английский текст;

редактировать русский текст;

писать научно-популярные, публицистические и художественные тексты на русском/английском языках;

решать за Вас тесты и контрольные работы;

Свободно общаюсь и выражаю мысли как на английском, так и на русском языках.

Грамотно пишу на обоих языках в нескольких стилях. Ответственно подхожу к работе и предоставляю качественный перевод с русского на английский и наоборот.

Где я учился:

На данный момент студент. Девять лет учился в БОУ ВО ВМЛ (Вологодский многопрофильный лицей) на гуманитарном отделении с уклоном на английский язык, русский язык, зарубежную и отечественную литературу. Два года получал образование в МУ СОШ №1 с углублённым изучением английского языка.

Как со мной связаться: