awwwesomedeer

Илья awwwesomedeer

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Что я могу:

  • переводить с русского на английский;
  • переводить с английского на русский;
  • редактировать английский текст;
  • редактировать русский текст;
  • писать научно-популярные, публицистические и художественные тексты на русском/английском языках;
  • решать за Вас тесты и контрольные работы;
Что я умею:

Свободно общаюсь и выражаю мысли как на английском, так и на русском языках. 

Грамотно пишу на обоих языках в нескольких стилях. Ответственно подхожу к работе и предоставляю качественный перевод с русского на английский и наоборот.

Где я учился: 

На данный момент студент. Девять лет учился в БОУ ВО ВМЛ (Вологодский многопрофильный лицей) на гуманитарном отделении с уклоном на английский язык, русский язык, зарубежную и отечественную литературу. Два года получал образование в МУ СОШ №1 с углублённым изучением английского языка. 

Как со мной связаться: