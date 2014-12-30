awwwesomedeer

Что я могу:
- переводить с русского на английский;
- переводить с английского на русский;
- редактировать английский текст;
- редактировать русский текст;
- писать научно-популярные, публицистические и художественные тексты на русском/английском языках;
- решать за Вас тесты и контрольные работы;
Свободно общаюсь и выражаю мысли как на английском, так и на русском языках.
Грамотно пишу на обоих языках в нескольких стилях. Ответственно подхожу к работе и предоставляю качественный перевод с русского на английский и наоборот.
Где я учился:
На данный момент студент. Девять лет учился в БОУ ВО ВМЛ (Вологодский многопрофильный лицей) на гуманитарном отделении с уклоном на английский язык, русский язык, зарубежную и отечественную литературу. Два года получал образование в МУ СОШ №1 с углублённым изучением английского языка.
Как со мной связаться:
- email: [email protected]
- skype: d1ng0o1
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