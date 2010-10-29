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Черенков
axord
axord
43 года
Россия
/
Орел
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Михайлович
r66
38 лет
Россия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 отзывов
$200
10 баллов
13 лет назад
Доработка интернет-магазина на Битрикс
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
1
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