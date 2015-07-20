Авторский дизайн интерьера, услуги дизайнера в Киеве
Разработка Дизайн Вашего помещения. Профессиональный подход. Разумные цены. Подготовка 3d визуализации, технической документации. Авторское
сопровождение
1. 3d визуализация (2 варианта)
2. техническая документация
- обмерный план помещения
- план демонтажа и монтажа перегородок
- экспликация помещения
- план расстановки мебели
- план расположение розеток, выводов
- план расположение выключателей
- план привязки выключателей
- план потолков
- план раскладки пола
- план привязки сантехники
- план раскладки плитки ванная
- развертка стен кухня (с указанием размеров кухни на основание просчитанного проекта у производителей кухни)
- ведомость по материалам ( с указанием количества материалов...)
Портфолио
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Интерьеры и Экстерьеры
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