Авторский дизайн интерьера, услуги дизайнера в Киеве

Разработка Дизайн Вашего помещения. Профессиональный подход. Разумные цены. Подготовка 3d визуализации, технической документации. Авторское

сопровождение

1. 3d визуализация (2 варианта)

2. техническая документация

- обмерный план помещения

- план демонтажа и монтажа перегородок

- экспликация помещения

- план расстановки мебели

- план расположение розеток, выводов

- план расположение выключателей

- план привязки выключателей

- план потолков

- план раскладки пола

- план привязки сантехники

- план раскладки плитки ванная

- развертка стен кухня (с указанием размеров кухни на основание просчитанного проекта у производителей кухни)

- ведомость по материалам ( с указанием количества материалов...)