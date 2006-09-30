Делаю работу качественно и в срок.
· блочная или гибридная вёрстка макетов
· валидный код (XHTML 1.1, CSS 2.1)
· кроссбраузерность
· SEO
· малый размер кода
· сборка сайта (наполнение контентом) на вашей CMS или статические страницы
· оптимизация под различные разрешения
· безупречная оптимизация и нарезка графики
· работа с дизайн-макетами любой сложности
· оформление в отдельном CSS файле
· администрирование сайтов
· оптимизацией сайтов под поисковики и каталоги
Опыт работы: 1 год
июль 2005 - январь 2006 Фриланс
февраль 2006 - май 2006 Компания «ITS» (должность - верстальщик)
май 2006 - август 2006 Компания «ITS» (должность - тех. директор)
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