b10z

Tagir Yusupov b10z

 
37 летРоссия/Казань
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Делаю работу качественно и в срок.

· блочная или гибридная вёрстка макетов

· валидный код (XHTML 1.1, CSS 2.1)

· кроссбраузерность

· SEO

· малый размер кода

· сборка сайта (наполнение контентом) на вашей CMS или статические страницы

· оптимизация под различные разрешения

· безупречная оптимизация и нарезка графики

· работа с дизайн-макетами любой сложности

· оформление в отдельном CSS файле

· администрирование сайтов

· оптимизацией сайтов под поисковики и каталоги

Опыт работы: 1 год

июль 2005 - январь 2006 Фриланс

февраль 2006 - май 2006 Компания «ITS» (должность - верстальщик)

май 2006 - август 2006 Компания «ITS» (должность - тех. директор)

CSS