Бахтия Баумайсте bahtiyar_archibahtiyar_archi
30 летТурция/Стамбул
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Портфолио
- Спальня68 просмотров
- Прихожая87 просмотров
- Софт Лофт88 просмотров
- Номер отеля у моря88 просмотров
- Детская для двух мальчиков73 просмотра
- Детская для девочек в стиле "Гарри Поттер"77 просмотров
- Двух - комнатная квартира для студентов: 267 просмотров
- Двух-комнатная квартира для студентов: 172 просмотра
- Классический модернизм64 просмотра
- Детская "Бакс Бани"74 просмотра
- Квартира студия68 просмотров
- Гостевая в солнечной классике61 просмотр