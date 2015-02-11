Здравствуйте, я графический дизайнер.

Предоставляю следующие услуги:

- разработка фирменного стиля;

- создание логотипов;

- разработка инфографики;

- графический дизайн (создание рисунков, илюстраций);

- разработка визиток, буклетов, различного вида печатной продукции;

- разработка дизайна сувенирной продукции;

- разработка рекламы для внешних носителей;

- дизайн сайтов.

Все вопросы по срокам и ценам, обсуждаются индивидуально.

Контактные данные:

e-mail:[email protected]

skype: kiprik23

С уважением, Киприк Ирина.