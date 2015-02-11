Здравствуйте, я графический дизайнер.
Предоставляю следующие услуги:
- разработка фирменного стиля;
- создание логотипов;
- разработка инфографики;
- графический дизайн (создание рисунков, илюстраций);
- разработка визиток, буклетов, различного вида печатной продукции;
- разработка дизайна сувенирной продукции;
- разработка рекламы для внешних носителей;
- дизайн сайтов.
Все вопросы по срокам и ценам, обсуждаются индивидуально.
Контактные данные:
e-mail:[email protected]
skype: kiprik23
С уважением, Киприк Ирина.
Портфолио
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