Я ЯВЛЯЮСЬ ПОСРЕДНИКОМ

Про #МАКЕТ —

Мы создаём цепляющие, не шаблонные и яркие рекламные макеты для блогов, услуг, магазинов и таргетированной рекламы

Мы работаем ТОЛЬКО в платных программах — гарантия качества и индивидуальности для каждого

Макет будет профессионально обработан, с Вами мы согласуем все детали!

1. Цветовая гамма

2. Желаемый трек

3. Динамика

4. Входящий материал — фотографии и видео

5. Тезисы для макета

6. Каждый слайд мы согласуем с Вами

7. Все поправки и корректировки в макете мы делаем бесплатно

Нам очень важно качество выполненной задачи и Ваше мнение поможет нам стать лучше

ОКАЗЫВАЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РЕКЛАМНЫЙ ВИДЕО #МАКЕТ 15 сек

РЕКЛАМНЫЙ ВИДЕО #МАКЕТ 30 сек

ПОДБОРКА БЛОГЕРОВ ДЛЯ РЕКЛАМЫ под вашу ЦА и бюджет. 20-40 блогеров в зависимости от тематики

КОНТЕНТ-ПЛАН постов на месяц

ШАПКА ПРОФИЛЯ (разные варианты) идёт бонусом к аудиту профиля

АУДИТ ПРОФИЛЯ И ПОДРОБНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ

МАСКИ

ЛОГОТИП

ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ПРОФИЛЯ МЕСЯЦ

ВИЗИТКА

ПРАЙС-ЛИСТ

ИКОНКИ ДЛЯ СТОРИС

САЙТЫ, ЛЕНДИНГИ

ВИЗУАЛ И СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО СТИЛЯ-

Лента на 9 постов

Лента на 12 постов

Лента на 15 постов

Лента на 30 постов

Удаленное сопровождение

(Разбор, рекомендации по контенту, составление референсов съемки.

Работа с фото, предоставленными

клиентом: обработка,

составление продающей ленты, помощь с историями)

МАКЕТЫ С АНИМАЦИЕЙ -

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15 секунд

30 секунд