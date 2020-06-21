balova14

Александра Балова balova14

 
23 годаРоссия/Курск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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Про #МАКЕТ —

Мы создаём цепляющие, не шаблонные и яркие рекламные макеты для блогов, услуг, магазинов и таргетированной рекламы 

Мы работаем ТОЛЬКО в платных программах — гарантия качества и индивидуальности для каждого 

Макет будет профессионально обработан, с Вами мы согласуем все детали!

1. Цветовая гамма

2. Желаемый трек

3. Динамика

4. Входящий материал — фотографии и видео

5. Тезисы для макета

6. Каждый слайд мы согласуем с Вами

7. Все поправки и корректировки в макете мы делаем бесплатно 

Нам очень важно качество выполненной задачи и Ваше мнение поможет нам стать лучше 

ОКАЗЫВАЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РЕКЛАМНЫЙ ВИДЕО #МАКЕТ 15 сек

РЕКЛАМНЫЙ ВИДЕО #МАКЕТ 30 сек 

ПОДБОРКА БЛОГЕРОВ ДЛЯ РЕКЛАМЫ под вашу ЦА и бюджет. 20-40 блогеров в зависимости от тематики

КОНТЕНТ-ПЛАН постов на месяц 

ШАПКА ПРОФИЛЯ  (разные варианты) идёт бонусом к аудиту профиля

АУДИТ ПРОФИЛЯ И ПОДРОБНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

МАСКИ 

ЛОГОТИП

ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ПРОФИЛЯ МЕСЯЦ 

ВИЗИТКА

ПРАЙС-ЛИСТ

ИКОНКИ ДЛЯ СТОРИС

САЙТЫ, ЛЕНДИНГИ

ВИЗУАЛ И СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО СТИЛЯ-

Лента на 9 постов 

Лента на 12 постов 

Лента на 15 постов

Лента на 30 постов 

Удаленное сопровождение 

(Разбор, рекомендации по контенту, составление референсов съемки.

Работа с фото, предоставленными

клиентом: обработка,

составление продающей ленты, помощь с историями)

МАКЕТЫ С АНИМАЦИЕЙ -

15 секунд 

30 секунд 