Про #МАКЕТ —
Мы создаём цепляющие, не шаблонные и яркие рекламные макеты для блогов, услуг, магазинов и таргетированной рекламы
Мы работаем ТОЛЬКО в платных программах — гарантия качества и индивидуальности для каждого
Макет будет профессионально обработан, с Вами мы согласуем все детали!
1. Цветовая гамма
2. Желаемый трек
3. Динамика
4. Входящий материал — фотографии и видео
5. Тезисы для макета
6. Каждый слайд мы согласуем с Вами
7. Все поправки и корректировки в макете мы делаем бесплатно
Нам очень важно качество выполненной задачи и Ваше мнение поможет нам стать лучше
ОКАЗЫВАЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕКЛАМНЫЙ ВИДЕО #МАКЕТ 15 сек
РЕКЛАМНЫЙ ВИДЕО #МАКЕТ 30 сек
ПОДБОРКА БЛОГЕРОВ ДЛЯ РЕКЛАМЫ под вашу ЦА и бюджет. 20-40 блогеров в зависимости от тематики
КОНТЕНТ-ПЛАН постов на месяц
ШАПКА ПРОФИЛЯ (разные варианты) идёт бонусом к аудиту профиля
АУДИТ ПРОФИЛЯ И ПОДРОБНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
МАСКИ
ЛОГОТИП
ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ПРОФИЛЯ МЕСЯЦ
ВИЗИТКА
ПРАЙС-ЛИСТ
ИКОНКИ ДЛЯ СТОРИС
САЙТЫ, ЛЕНДИНГИ
ВИЗУАЛ И СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО СТИЛЯ-
Лента на 9 постов
Лента на 12 постов
Лента на 15 постов
Лента на 30 постов
Удаленное сопровождение
(Разбор, рекомендации по контенту, составление референсов съемки.
Работа с фото, предоставленными
клиентом: обработка,
составление продающей ленты, помощь с историями)
МАКЕТЫ С АНИМАЦИЕЙ -
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15 секунд
30 секунд