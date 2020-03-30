banneroom

Дмитрий Папава banneroom

 
52 годаУкраина/Херсон
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная верстка сайтов

Предлагаю услуги по верстке сайтов любой сложности.

Типы адаптивной верстки:

  • На фреймворке bootstrap 3
  • На фреймворке bootstrap 4
  • Ручная верстка без фреймворка
Верстаю под ключ -  установка, настройка форм обратной связи, подключение необходимых скриптов, программирование, анимации, установка целей и всевозможных лидогенераторов и так далее.

Сайт: http://dimitrian.com

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