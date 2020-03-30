Профессиональная верстка сайтов

Предлагаю услуги по верстке сайтов любой сложности.

Типы адаптивной верстки:

На фреймворке bootstrap 3

На фреймворке bootstrap 4

Ручная верстка без фреймворка

- установка, настройка форм обратной связи, подключение необходимых скриптов, программирование, анимации, установка целей и всевозможных лидогенераторов и так далее.

Сайт: http://dimitrian.com