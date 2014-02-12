Эндже Булатова barberryturbarberrytur
43 годаРоссия/Челябинск
18 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Дизайнер-художник
10 лет художественного (дизайнерского) образования в государственных учебных заведениях.
Участвую в вставка Союза художников РФ. На сегодняшний день за плечами участие в 2-х выставках.
Специализация: реклама в архитектурно-пространственной среде.
Опыт работы по специальности (дизайнером) - 13 лет.
Разрабатываю логотипы, полиграфические проекты (этикетки, открытки, буклеты, фирменный стиль, плакаты и т. д.), наружную рекламу, мультфильмы, сайты.
Опыт работы в рекламных агентствах и типографиях.
Занимаю должность начальника отдела дизайна.
Создаю иллюстрации и мультфильмы "от руки" в разных художественных техниках.
Работаю через Сервис безопасного проведения сделок.
e-mail: [email protected]
skype: andge_designer
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