Дизайнер-художник

10 лет художественного (дизайнерского) образования в государственных учебных заведениях.

Участвую в вставка Союза художников РФ. На сегодняшний день за плечами участие в 2-х выставках.

Специализация: реклама в архитектурно-пространственной среде.

Опыт работы по специальности (дизайнером) - 13 лет.

Разрабатываю логотипы, полиграфические проекты (этикетки, открытки, буклеты, фирменный стиль, плакаты и т. д.), наружную рекламу, мультфильмы, сайты.

Опыт работы в рекламных агентствах и типографиях.

Занимаю должность начальника отдела дизайна.

Создаю иллюстрации и мультфильмы "от руки" в разных художественных техниках.

Работаю через Сервис безопасного проведения сделок.

e-mail: [email protected]

skype: andge_designer