barbieisonme

$100
Друзья! Нужно сделать перевод на тему истории автомобильной марки,иногда встречаются технические фрагменты. Объем 36000 (тридцать шесть тысяч) символов.Для выбора исполнителя небольшой тест на перевод .
Переводы9 заявок
Закрыт
13 лет назад
Озвучивание текстов и рекламы на идеальном американском.
Друзья! Нужно сделать перевод на тему истории автомобильной марки,иногда встречаются технические фрагменты. Объем 36000 (тридцать шесть тысяч) символов.Для выбора исполнителя небольшой тест на перевод .