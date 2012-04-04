barbieisonme

Александр barbieisonme

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Озвучивание текстов и рекламы на идеальном американском.

Озвучивание текстов и рекламы на идеальном американском.

  • Перевод на автомобильную тему.

    $100

    Друзья! Нужно сделать перевод на тему истории автомобильной марки,иногда встречаются технические фрагменты. Объем 36000 (тридцать шесть тысяч) символов.Для выбора исполнителя небольшой тест на перевод .

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад