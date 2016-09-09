10 видео отзывов разных людей, в том числе пенсионеров, мамочек в декрете ,студентов .главное: естественно, а не просто зачитывание текста .Если работа будет качественно , еще будем заказывать .
Видеомонтаж16 заявок
Закрыт
9 лет назад
10 видео отзывов разных людей, в том числе пенсионеров, мамочек в декрете ,студентов .главное: естественно, а не просто зачитывание текста .Если работа будет качественно , еще будем заказывать .
10 видео отзывов разных людей, в том числе пенсионеров, мамочек в декрете ,студентов .главное: естественно, а не просто зачитывание текста .Если работа будет качественно , еще будем заказывать .