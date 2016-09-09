bartas

Олег bartas

 
61 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 10 видео отзывов разных людей

    10 видео отзывов разных людей, в том числе пенсионеров, мамочек в декрете ,студентов .главное: естественно, а не просто зачитывание текста .Если работа будет качественно , еще будем заказывать .

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно сделать 10 видео отзывов о компании.

    10 видео отзывов разных людей, в том числе пенсионеров, мамочек в декрете ,студентов .главное: естественно, а не просто зачитывание текста .Если работа будет качественно , еще будем заказывать .

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад