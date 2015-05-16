WEB дизайн соц. сетей , вёрстка сайтов
Специалист по дизайну и оформлению групп и страниц в социальных сетях.
1. Полное оформление страницы вашего сообщества (ВК, ФБ, твиттер, You Tube) в едином стиле.
2. Создание аватаров, комплекса аватар+меню , закреплённого меню (при необходимости установка меню), оформление основного альбома, создание обложки и автара ФБ.
3. Создание цитатников,лайковых и коммерческих постов.
Вёрстка адаптивных сайтов , сайтов-визиток , LP ,одностраничников ...
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