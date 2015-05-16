WEB дизайн соц. сетей , вёрстка сайтов

Специалист по дизайну и оформлению групп и страниц в социальных сетях.

1. Полное оформление страницы вашего сообщества (ВК, ФБ, твиттер, You Tube) в едином стиле.

2. Создание аватаров, комплекса аватар+меню , закреплённого меню (при необходимости установка меню), оформление основного альбома, создание обложки и автара ФБ.

3. Создание цитатников,лайковых и коммерческих постов.

Вёрстка адаптивных сайтов , сайтов-визиток , LP ,одностраничников ...