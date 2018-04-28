basurman355

Роман basurman355

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Амбициозная и опытная команда бизнес-аналитиков компании «6CLAPS» предлагает услуги для решения проблем Вашего бизнеса.

Команда "6CLAPS"  и интернет-ресурса coinnet.ru предлагает своим клиентам следующие услуги:

  • анализ текущих бизнес-процессов, их описание и моделирование;
  • выявление возможностей/проблем бизнеса, поиск оптимальных решений (автоматизация бизнеса, усовершенствование бизнес-процессов и т.д.), разработка бизнес-кейсов;
  • извлечение бизнес-требований,функциональных и не функциональных требований к решению путем взаимодействия с

    заинтересованными лицами;

  • визуальное моделирование требований к решению, разработка сценариев использования;
  • проектирование пользовательских интерфейсов (разработка прототипов);
  • разработка документации, определяющей основные требования к ПО, а также иной регламентирующей документации;
  • анализ, переработка и исправление плохо разработанной документации, определяющей основные требования к ПО, а также иной регламентирующей документации.

В том числе, команда 6

CLAPSпредоставляет ряд сервисов для компаний, которые изучают возможность внедрения блокчейн-технологии в свой бизнес либо уже приняли решение

реализовать проекты, основанные на возможностях децентрализованных систем:

  • анализ технологических решений на базе технологии блокчейн;
  • моделирование и визуализация бизнес-процессов;
  • исследование мировых рыночных трендов развития и применения технологии блокчейн в различных сферах;
  • выявление и разработка требований решений, основанных блокчейн-технологии;
  • рерайтинг и копирайтинг статей на тематики, касающихся криптовалют и блокчейн технологии;
  • подготовка документации, определяющей основные требования к системе, а также иной регламентирующей документации.
 С примерами статей, опубликованныминашей командой Вы можете ознакомиться на сайте coinnet.ru﻿.