basurman355

Амбициозная и опытная команда бизнес-аналитиков компании «6CLAPS» предлагает услуги для решения проблем Вашего бизнеса.
Команда "6CLAPS" и интернет-ресурса coinnet.ru предлагает своим клиентам следующие услуги:
- анализ текущих бизнес-процессов, их описание и моделирование;
- выявление возможностей/проблем бизнеса, поиск оптимальных решений (автоматизация бизнеса, усовершенствование бизнес-процессов и т.д.), разработка бизнес-кейсов;
- извлечение бизнес-требований,функциональных и не функциональных требований к решению путем взаимодействия с
заинтересованными лицами;
- визуальное моделирование требований к решению, разработка сценариев использования;
- проектирование пользовательских интерфейсов (разработка прототипов);
- разработка документации, определяющей основные требования к ПО, а также иной регламентирующей документации;
- анализ, переработка и исправление плохо разработанной документации, определяющей основные требования к ПО, а также иной регламентирующей документации.
В том числе, команда 6CLAPSпредоставляет ряд сервисов для компаний, которые изучают возможность внедрения блокчейн-технологии в свой бизнес либо уже приняли решение
реализовать проекты, основанные на возможностях децентрализованных систем:
- анализ технологических решений на базе технологии блокчейн;
- моделирование и визуализация бизнес-процессов;
- исследование мировых рыночных трендов развития и применения технологии блокчейн в различных сферах;
- выявление и разработка требований решений, основанных блокчейн-технологии;
- рерайтинг и копирайтинг статей на тематики, касающихся криптовалют и блокчейн технологии;
- подготовка документации, определяющей основные требования к системе, а также иной регламентирующей документации.
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