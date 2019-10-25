Начало карьеры:

﻿Студент

Занятость:

﻿Проектная работа, Частичная занятость

График работы:

﻿Удаленная работа, Гибкий график

Ключевые навыки:

﻿HTML, CSS, Java, JavaScript, Phyton, PHP, Web Design, Design

Обо мне:

﻿•Хобби: рисую, дзюдо(6-лет), готовка.

﻿•Характер: хладнокровный, целеустремленный, всегда рад изучать что то новое, не люблю проигрывать, повышенная ﻿ответственность, креативный.

Высшее образование (Бакалавр):

﻿2020 SDU - (Университет им. Сулеймана Демиреля) Инженер ВТиПО.

Знание языков:

﻿Казахский — родной

﻿Английский — могу проходить интервью

﻿Русский — свободно владею

﻿Турецкий — базовые знания