Начало карьеры:
Студент
Занятость:
Проектная работа, Частичная занятость
График работы:
Удаленная работа, Гибкий график
Ключевые навыки:
HTML, CSS, Java, JavaScript, Phyton, PHP, Web Design, Design
Обо мне:
•Хобби: рисую, дзюдо(6-лет), готовка.
•Характер: хладнокровный, целеустремленный, всегда рад изучать что то новое, не люблю проигрывать, повышенная ответственность, креативный.
Высшее образование (Бакалавр):
2020 SDU - (Университет им. Сулеймана Демиреля) Инженер ВТиПО.
Знание языков:
Казахский — родной
Английский — могу проходить интервью
Русский — свободно владею
Турецкий — базовые знания