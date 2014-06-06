Нужен полноценный чат, который будет корректно работать на всех популярный браузерах последней версии. Требования: админка, несколько комнаты, регистрация пользователей с личным профилем, спам и цензор-фильтр, возможность выбора стилей (шаблонов), исходные коды (возможность допиливать его в ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен чат Бородина. Интересует установка, разворачивание на хостинге, мануал для настроек в будущем. Либо такой чат http://chatmod.net.ru/ Это его настройка http://firstwiki.ru/index.php/%D0%A7%D0%B0%D1%82_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0._%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
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