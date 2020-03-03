Тексты для соцсетей, сайтов и рекламы

Мой опыт написания текстов на фрилансе - 2 года. Это как продающие тексты, постинг в социальных сетях, так и образовательные статьи.

Веду 2 личных блога ( инстаграм и ЯДзен). Пишу для minlife.ru и онлайн-газеты Молодёжное.info. Веду рубрику "Лайфхаки" в волонтерском проекте "Чистый лес". Работаю копирайтером в международном инстаграм-агенстве evo.plus, специализирующемся на таргетированной рекламе.

Я не пишу тексты для количества. Мне важно, чтобы они работали. Для этого погружаюсь в вашу ситуацию, провожу анализ конкурентов на рынке, так чтобы вжиться в роль потенциальной аудитории предложения.

Создаю тексты понятные вашей целевой аудитории. Работаю на результат, поэтому согласую текст на каждом этапе его написания, чтобы избежать правок на заключительном. А правки, согласитесь, не нравятся ни копирайтеру, ни заказчику.

Опишите мне свою ситуацию и мы обязательно найдем верное решение.