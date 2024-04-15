bd48

Борис Беляков bd48

 
76 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
обо мне

Инженер строитель.  


Немного о себе.

Профессиональный опыт: Автор статей с публикациями на различных платформах.


Экспертное знание: Специализируюсь в различных темах, включая строительство и здоровье.


Уникальный контент: Гарантирую уникальность и оригинальность текстов.


Соблюдение сроков: Пунктуальность и своевременная доставка гарантированы.


Готовность к сотрудничеству: Открыт к обратной связи и корректировкам для удовлетворения заказчика