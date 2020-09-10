bebrandagency

Дарья bebrandagency

 
25 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Поможем Вам стать брендом

Мы новое digital-агентство Be Brand Agency и мы верим, что успех за качественной работой и приложим все усилия для наилучшего результата.

Не смотря на то, что агентство только начинает свою работу, у нас работают опытные специалисты.

Наши услуги:

✅ Комплексное СММ ВЕДЕНИЕ ФБ и инст 

✅Разработка и дизайн сайтов на Тильде

✅ Услуги КОПИРАЙТЕРА  - написание текстов, посты для соц.сетей, перевод на немецкий и чешский , рерайтинг, составление контент-планов, SEO-оптимизированные тексты ,  тексты для рассылок и редактура 

✅ Услуги ДИЗАЙНЕРА - дизайн логотипа, баннеров, инфопродуктов, постеров и постов 

✅ услуги ТАРГЕТОЛОГА - настройка рекламы ФБ/Инст, консультация о настройке рекламы 

✅ Создание и ведение магазинов на ETSY

✅ ТЕЛЕГРАММ - боты, продвижение в телеграмме.

Спектр услуг в ближайшем времени расширится!

Для новых клиентов действует скидка на все услуги

Мы гарантируем :

- быстро выполненную работу 

- выполнение всех работ четко в срок , работаем без задержек ❌

- качественный результат 

- приятный прайс 

- возможность долгосрочного сотрудничества 

Наши контакты: 

Телеграмм @bebrand_a

Email [email protected]

Дизайн сайта