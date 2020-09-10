bebrandagency

Мы новое digital-агентство Be Brand Agency и мы верим, что успех за качественной работой и приложим все усилия для наилучшего результата.
Не смотря на то, что агентство только начинает свою работу, у нас работают опытные специалисты.
Наши услуги:
✅ Комплексное СММ ВЕДЕНИЕ ФБ и инст
✅Разработка и дизайн сайтов на Тильде
✅ Услуги КОПИРАЙТЕРА - написание текстов, посты для соц.сетей, перевод на немецкий и чешский , рерайтинг, составление контент-планов, SEO-оптимизированные тексты , тексты для рассылок и редактура
✅ Услуги ДИЗАЙНЕРА - дизайн логотипа, баннеров, инфопродуктов, постеров и постов
✅ услуги ТАРГЕТОЛОГА - настройка рекламы ФБ/Инст, консультация о настройке рекламы
✅ Создание и ведение магазинов на ETSY
✅ ТЕЛЕГРАММ - боты, продвижение в телеграмме.
Спектр услуг в ближайшем времени расширится!
Для новых клиентов действует скидка на все услуги
Мы гарантируем :
- быстро выполненную работу
- выполнение всех работ четко в срок , работаем без задержек ❌
- качественный результат
- приятный прайс
- возможность долгосрочного сотрудничества
Наши контакты:
Телеграмм @bebrand_a
Email [email protected]