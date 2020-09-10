bebrandagency

Поможем Вам стать брендом

Мы новое digital-агентство Be Brand Agency и мы верим, что успех за качественной работой и приложим все усилия для наилучшего результата.

Не смотря на то, что агентство только начинает свою работу, у нас работают опытные специалисты.

Наши услуги:

✅ Комплексное СММ ВЕДЕНИЕ ФБ и инст

✅Разработка и дизайн сайтов на Тильде

✅ Услуги КОПИРАЙТЕРА - написание текстов, посты для соц.сетей, перевод на немецкий и чешский , рерайтинг, составление контент-планов, SEO-оптимизированные тексты , тексты для рассылок и редактура

✅ Услуги ДИЗАЙНЕРА - дизайн логотипа, баннеров, инфопродуктов, постеров и постов

✅ услуги ТАРГЕТОЛОГА - настройка рекламы ФБ/Инст, консультация о настройке рекламы

✅ Создание и ведение магазинов на ETSY

✅ ТЕЛЕГРАММ - боты, продвижение в телеграмме.

Спектр услуг в ближайшем времени расширится!

Для новых клиентов действует скидка на все услуги

Мы гарантируем :

- быстро выполненную работу

- выполнение всех работ четко в срок , работаем без задержек ❌

- качественный результат

- приятный прайс

- возможность долгосрочного сотрудничества

Наши контакты:

Телеграмм @bebrand_a

Email [email protected]