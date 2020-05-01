Привет, я Артем и я специализируюсь на растровой и векторной графике. Занимаюсь созданием иллюстраций, а также ретушью.
https://www.behance.net/paketsbubl07e2
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Портфолио
- Иллюстрации для одного из заказчиков.80 просмотров
- Иллюстрации в Adobe Photoshop 1103 просмотра
- Иллюстрации в Adobe Photoshop 2114 просмотров
- Предметная ретушь73 просмотра
- Портреты в Adobe Photoshop100 просмотров
- Работы в Adobe Illustrator87 просмотров
- Концепт-арт77 просмотров
- Студийная фотосъемка и ретушь86 просмотров
- Удаление водяных знаков72 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Артем прекрасно выполнил работу и сдал раньше срока. С удовольствием продолжу с ним сотрудничество!
Ответный отзыв
С Константином приятно было работать. Грамотный заказчик, четко ставящий задачу. Рад буду возможности дальнейшего сотрудничества с этим заказчиком.