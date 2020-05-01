beetroot

Артем beetroot

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Привет, я Артем и я специализируюсь на растровой и векторной графике. Занимаюсь созданием иллюстраций, а также ретушью.

https://www.behance.net/paketsbubl07e2

https://dribbble.com/beetroot1349

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Отзывы заказчиков

Mihak
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
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Артем прекрасно выполнил работу и сдал раньше срока. С удовольствием продолжу с ним сотрудничество!
С Константином приятно было работать. Грамотный заказчик, четко ставящий задачу. Рад буду возможности дальнейшего сотрудничества с этим заказчиком.
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