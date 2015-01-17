Продвижение пабликов Вконтакте / вашей организации в интернет-сети
Продвижение пабликов Вконтакте:
- накрутка подписчиков
- перепост новостей вашего сообщества по крупнейшим сообществам Вконтакте, часть которых администрирую лично.
По окончании работы предоставляю все ссылки на размещённые объявления.
Продвижение вашей организации в интернет-сети:
- Размещение заданного количества шаблонных объявлений в день на крупнейших интернет-площадках
- Прогон объявлений установленного образца по крупнейшим сообществам Вконтакте, часть которых администрирую лично.
По окончании работы предоставляю шкалу увеличения подписчиков (да вы и сами это увидите), а также все ссылки с перепостами с вашего сообщества.
Оплата по договорённости. Пишите на [email protected], либо vk.com/id40126031.
Действие аккаунта приостановлено!