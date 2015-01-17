Продвижение пабликов Вконтакте / вашей организации в интернет-сети

Продвижение пабликов Вконтакте:

- накрутка подписчиков

- перепост новостей вашего сообщества по крупнейшим сообществам Вконтакте, часть которых администрирую лично.

По окончании работы предоставляю все ссылки на размещённые объявления.

Продвижение вашей организации в интернет-сети:

- Размещение заданного количества шаблонных объявлений в день на крупнейших интернет-площадках

- Прогон объявлений установленного образца по крупнейшим сообществам Вконтакте, часть которых администрирую лично.

По окончании работы предоставляю шкалу увеличения подписчиков (да вы и сами это увидите), а также все ссылки с перепостами с вашего сообщества.

Оплата по договорённости. Пишите на [email protected], либо vk.com/id40126031.