Дизайн интерьера. Рабочие чертежи. 3D визуализация. Быстрое исполнение.
В дизайн проект входит:
- монтаж и демонтаж стеновых конструкций и перегородок;
- расположение электрических выводов - розеток, выключателей, светильников.
- расположение сантехники,
- кладка плитки;
- расстановка мебели;
- план отделки полов и потолков. Указывается вид отделочных материалов;
- схема открывания дверей - указывается вид полотна, размеры, в какую сторону открываются двери;
- и др.
Интерьеры и Экстерьеры
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