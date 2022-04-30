beksyak1999

Александр Бексяк beksyak1999

 
28 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн интерьера. Рабочие чертежи. 3D визуализация. Быстрое исполнение.

В дизайн проект входит:

  • монтаж и демонтаж стеновых конструкций и перегородок;
  • расположение электрических выводов - розеток, выключателей, светильников.
  • расположение сантехники,
  • кладка плитки;
  • расстановка мебели;
  • план отделки полов и потолков. Указывается вид отделочных материалов;
  • схема открывания дверей - указывается вид полотна, размеры, в какую сторону открываются двери;
  • и др.
+3д визуализация
Интерьеры и Экстерьеры
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$1/час
от $200от 7 дней
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