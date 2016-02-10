Настройка контекстной рекламы! Специализируюсь на большой семантике!

Предлагаю свои услуги по настройке самого мощного рекламного инструмента для Вашего сайта!

Почему я?

- Составляю семантическую карту, которую использую в работе только после согласования с заказчиком (карта наглядно демонстрирует глубину проработки)

- Берегу Ваш бюджет, собираю только целевые ключи; ищу ключевые слова с минимальной конкуренцией, чтобы

клиент выбрал именно Вас

- Грамотно распределяю ключевые фразы между кампаниями РСЯ и на поиске

- Создаю эффективные заголовки и тексты объявлений, которые снижают цену клика еще ДО! запуска кампании

- Отсеиваю нецелевой траффик

- Веду непрерывный анализ статистики

- Оптимизирую расходы на рекламу

- Использую наработки, которые позволяют получать дешевые клики в дорогих нишах

- Создаю качественный трафик с конверсией в реальные продажи