Виктория Белогурова belogurovavikabelogurovavika
Предлагаю свои услуги по настройке самого мощного рекламного инструмента для Вашего сайта!
Почему я?
- Составляю семантическую карту, которую использую в работе только после согласования с заказчиком (карта наглядно демонстрирует глубину проработки)
- Берегу Ваш бюджет, собираю только целевые ключи; ищу ключевые слова с минимальной конкуренцией, чтобы
клиент выбрал именно Вас
- Грамотно распределяю ключевые фразы между кампаниями РСЯ и на поиске
- Создаю эффективные заголовки и тексты объявлений, которые снижают цену клика еще ДО! запуска кампании
- Отсеиваю нецелевой траффик
- Веду непрерывный анализ статистики
- Оптимизирую расходы на рекламу
- Использую наработки, которые позволяют получать дешевые клики в дорогих нишах
- Создаю качественный трафик с конверсией в реальные продажи
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