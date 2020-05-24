belostotskaya54

Транскрибация

Резюме:

Я, Белостоцкая Татьяна Олеговна родилась и проживаю в Санкт-Петербурге. Родной язык - русский.

Опыт работы: более 20 лет. Имею диплом по транскрибации (расшифровка аудио- и видеоматериалов).

Профессиональные навыки: уверенный пользователь компьютера. Скорость набора текста 160 зн./мин.

Личные качества: коммуникабельность, стрессоустойчивость, усидчивость, терпение, внимательность к деталям.

Интересы: рукоделие, музыка, дача, ведение сайта.

Навыки и умение: дизайн визиток, транскрибация (имею диплом), редактура и корректура текстов.