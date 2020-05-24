belostotskaya54

Транскрибация
Резюме:
Я, Белостоцкая Татьяна Олеговна родилась и проживаю в Санкт-Петербурге. Родной язык - русский.
Опыт работы: более 20 лет. Имею диплом по транскрибации (расшифровка аудио- и видеоматериалов).
Профессиональные навыки: уверенный пользователь компьютера. Скорость набора текста 160 зн./мин.
Личные качества: коммуникабельность, стрессоустойчивость, усидчивость, терпение, внимательность к деталям.
Интересы: рукоделие, музыка, дача, ведение сайта.
Навыки и умение: дизайн визиток, транскрибация (имею диплом), редактура и корректура текстов.
Действие аккаунта приостановлено!