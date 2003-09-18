ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Работа web дизайнером,web мастером интернет проектов,возможно обслуживание и сопровождение проектов в сети.Обслужевание серверов.

Желаемая должность: web программист,администратор web проектов,специалист службы поддержки пользователей,

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ

Апрель 2002-2003

Создание и администрирование проекта http://www.portalsofta.com,http://www.myfootball.ru

Cпециалист службы поддержки пользователей.

Обслужевание и сопровождение компьютров и ПО.

ОБРАЗОВАНИЕ

1995 по 2000

ТИСБИ(Татарский Институт Содействия Бизнесу)

факультет Информационный технологии

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Операционные системы: Windows 95,98,NT,2000,XP

Языки программирования:HTML,CSS,PHP

Программные пакеты: Borland Delphi,Macromedia DreamWeaver,Macromedia Flash.

Базы данных: MySql

Владение английским языком.

дисциплинированный, быстро и легко обучаемый