ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Работа web дизайнером,web мастером интернет проектов,возможно обслуживание и сопровождение проектов в сети.Обслужевание серверов.
Желаемая должность: web программист,администратор web проектов,специалист службы поддержки пользователей,
ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ
Апрель 2002-2003
Создание и администрирование проекта http://www.portalsofta.com,http://www.myfootball.ru
Cпециалист службы поддержки пользователей.
Обслужевание и сопровождение компьютров и ПО.
ОБРАЗОВАНИЕ
1995 по 2000
ТИСБИ(Татарский Институт Содействия Бизнесу)
факультет Информационный технологии
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Операционные системы: Windows 95,98,NT,2000,XP
Языки программирования:HTML,CSS,PHP
Программные пакеты: Borland Delphi,Macromedia DreamWeaver,Macromedia Flash.
Базы данных: MySql
Владение английским языком.
дисциплинированный, быстро и легко обучаемый