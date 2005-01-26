IT-компании, занимающейся разработкой WEB-порталов и WEB-приложений, на постоянную работу требуется PHP-программист на позицию менеджера проекта. Требования к кандидату: - умение управлять проектами и группами разработчиков (3-8 человек) - PHP, MySQL на высоком уровне, опыт работы от 5 ...