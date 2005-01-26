IT-компании, занимающейся разработкой WEB порталов, в связи с расширением штата сотрудников на постоянную работу требуются PHP -программисты. Требования к кандидату: - законченное высшее образование - PHP, MySQL на высоком уровне, опыт работы от 2 лет - основы ...
IT-компании, занимающейся разработкой WEB-порталов и WEB-приложений
на постоянную работу требуется PHP-программист на позицию менеджера проекта.
Требования к кандидату:
- умение управлять проектами и группами разработчиков (3-8 человек)
- PHP, MySQL на высоком уровне, опыт работы от 5 лет
- отличные знания по проектированию баз данных (relational databases)
- навыки работы с хранилищами данных (data warehouses)
- владение RUP (Rtional Unified Process)
- обширные практические знания в области оптимизации кода
- системное мышление
- основы HTML
- английский язык для чтения технической документации
- высокая работоспособность и оперативность, коммуникабельность, ответственность
- готовность много работать и придерживаться графика запланированных работ
З.п. 600+ у.е. Карьерный рост гарантирован. Работа в Киеве. (Соломенский район, полный рабочий день). Испытательный срок - 1-2 месяца.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт19 лет назад
IT-компании, занимающейся разработкой WEB-порталов и WEB-приложений, на постоянную работу требуется PHP-программист на позицию менеджера проекта. Требования к кандидату: - умение управлять проектами и группами разработчиков (3-8 человек) - PHP, MySQL на высоком уровне, опыт работы от 5 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт19 лет назад