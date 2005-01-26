belska

Mnemosoft Алена belska

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад

IT-компании, занимающейся разработкой WEB-порталов и WEB-приложений

на постоянную работу требуется PHP-программист на позицию менеджера проекта.

Требования к кандидату:

- умение управлять проектами и группами разработчиков (3-8 человек)

- PHP, MySQL на высоком уровне, опыт работы от 5 лет

- отличные знания по проектированию баз данных (relational databases)

- навыки работы с хранилищами данных (data warehouses)

- владение RUP (Rtional Unified Process)

- обширные практические знания в области оптимизации кода

- системное мышление

- основы HTML

- английский язык для чтения технической документации

- высокая работоспособность и оперативность, коммуникабельность, ответственность

- готовность много работать и придерживаться графика запланированных работ

З.п. 600+ у.е. Карьерный рост гарантирован. Работа в Киеве. (Соломенский район, полный рабочий день). Испытательный срок - 1-2 месяца.

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